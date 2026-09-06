À l'aube de la quarantaine : Vardy signe dans un nouveau club anglais

L'attaquant anglais chevronné Jamie Vardy a enfin scellé son avenir, après avoir signé un contrat d'une saison avec son nouveau club, ce dimanche.

Vardy, âgé de 39 ans, a rejoint Burnley, qui évolue cette saison en Championship, la deuxième division anglaise.

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Vardy a apposé sa signature sur un contrat avec Burnley, mettant ainsi fin à une période de spéculations autour de sa prochaine destination, après son départ de Cremonese, en Italie.

L'attaquant anglais a déclaré après avoir signé : « Je suis très heureux d'être ici, désormais au club de Burnley. Ce club possède une véritable histoire footballistique, ainsi que des supporters passionnés qui méritent une équipe qui les représente, eux et leur ville. »

Il a ajouté : « J'ai hâte de fouler la pelouse et d'aider l'équipe à aller dans la bonne direction. »

Cette nouvelle étape pour Vardy intervient après une saison passée en Italie avec Cremonese, qu'il avait rejoint à l'issue de sa longue carrière avec Leicester City.

L'ancien attaquant de la sélection anglaise a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en 29 matches de Serie A la saison dernière, avant de quitter le club après sa relégation en deuxième division.

Vardy a passé 13 saisons avec Leicester City, devenant l'une des plus grandes figures du club, qu'il a conduit au sacre historique en Premier League lors de la saison 2015-2016.

Vardy a disputé plus de 400 matches avec les « Foxes » toutes compétitions confondues, inscrivant 200 buts.

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