Arsenal a décroché une précieuse victoire à l'extérieur en s'imposant face à Aston Villa sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés lundi soir au stade de « Villa Park », dans le cadre de la deuxième journée de la Premier League.

Arsenal porte ainsi son total à 6 points avec un carton plein, entamant de la meilleure des manières la défense de son titre.

Les Gunners ont imposé leur emprise sur le déroulement de la rencontre dès les premières minutes, monopolisant le ballon avec un taux de possession atteignant 66 %, tandis que les locaux se sont appuyés sur les contre-attaques et les frappes de l'extérieur de la surface.

Aston Villa a bien failli ouvrir le score tôt dans la partie, à la 12e minute, lorsque Emiliano Buendia a décoché une frappe puissante qui a heurté la barre transversale, la chance sauvant ainsi l'équipe de l'entraîneur Mikel Arteta.

Arsenal a répliqué par plusieurs tentatives, notamment une tête de Declan Rice repoussée sans difficulté par le gardien Zion Suzuki, avant que les visiteurs ne poursuivent leur pression sans succès, la première période se terminant sur un score vierge.

Au début de la seconde période, Arteta a lancé Eberechi Eze à la place de Christos Tzolis afin de dynamiser le secteur offensif, tandis qu'Arsenal continuait d'imposer son rythme à la rencontre.

À la 55e minute, Arsenal a réclamé un penalty après la chute de Bukayo Saka dans la surface de réparation, mais l'arbitre Jarred Gillett a refusé de l'accorder, avant de recourir à l'assistance vidéo, qui a confirmé sa décision de ne signaler aucune faute.

La réponse ne s'est pas fait attendre longtemps, puisque Arsenal est parvenu à traduire sa supériorité en but de la victoire à la 59e minute, après un ballon parfaitement délivré par Riccardo Calafiori à Bukayo Saka dans la surface de réparation, la star anglaise l'ajustant au ras du sol dans le coin gauche des buts de Zion Suzuki.

Aston Villa a tenté de revenir au score, et Unai Emery a procédé à plusieurs changements offensifs, notamment les entrées de Tammy Abraham, Alejandro Garnacho et Aaron Wan-Bissaka, mais la défense d'Arsenal et son gardien David Raya ont réussi à préserver l'avantage.

Kai Havertz a gâché une occasion de creuser l'écart à la 74e minute par une frappe repoussée par Suzuki, tandis que les locaux poursuivaient leur pression au moyen de centres et de corners dans les dernières minutes, mais la défense des Gunners est restée solide.

Dans le temps additionnel, l'arbitre a accordé huit minutes supplémentaires, mais Arsenal a su gérer intelligemment les dernières minutes pour arracher une précieuse victoire sur le plus petit des scores, signée Bukayo Saka, poursuivant ainsi son solide départ en Premier League.