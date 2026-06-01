À l’approche de la Coupe du monde, la Turquie retrouve peu à peu confiance, tandis que Kökçü commence à se distinguer

Lundi soir, la Turquie a dominé la Macédoine du Nord 4-0 lors de son premier match amical en vue de la Coupe du monde. Au stade Chobani de Kadıköy, Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül et Baris Alper Yilmaz ont inscrit les buts.

Les stars Arda Güler et Hakan Çalhanoglu ont commencé sur le banc, laissant Kökçü titulaire. Les locaux ont parfaitement entamé la rencontre : dès la 2^e minute, Kökçü ouvrait le score d’une reprise immédiate sur un centre à ras de terre venu de la droite. La Macédoine du Nord réagissait par Jani Atanasov, mais son tir était repoussé.

Une minute plus tard, la Turquie a doublé son avance : bien servi par Eren Elmali, Can Uzun a tiré contre le poteau avant de voir le ballon entrer, portant le score à 2-0. Elmali, touché, a cédé sa place à Zeki Çelik peu après.

Les Turcs ont ensuite géré le tempo. Juste avant la mi-temps, la Macédoine du Nord a répliqué par une frappe d’Ezgjan Alioski, repoussée par le gardien Altay Bayindir. Score à la pause : 2-0.

Après la pause, le sélectionneur Vincenzo Montella procède à plusieurs changements. La Turquie maintient son emprise et agrandit l’écart à la 53^e minute : sur un centre de Can Uzun, Deniz Gül coupe de la tête au second poteau.

En fin de match, Arda Güler et Barış Alper Yılmaz sont entrés en jeu et ont pris part au quatrième but : une ouverture lumineuse de Güler a trouvé Irfan Can Kahveci, dont la passe décisive a permis à Yılmaz de conclure dans le but vide.

La Turquie conclut ainsi de manière convaincante son premier match amical en vue de la Coupe du monde. Dimanche prochain, elle affrontera le Venezuela en dernier test officiel. Lors de la phase de groupes du Mondial, l’équipe de Montella rencontrera l’Australie, le Paraguay puis les États-Unis, pays hôte.