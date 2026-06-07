Au stade de l’Inter Miami, la Turquie a battu le Venezuela 2-1. Des réalisations de Baris Alper Yilmaz et Yunus Akgün permettent aux Turcs d’aborder avec confiance leur premier match de Coupe du monde face à l’Australie, laquelle a été tenue en échec par la Suisse (1-1).

Dès l’entame, le Venezuela a pourtant ouvert le score : Gleiker Mendoza a pris de vitesse la défense, coupé vers l’intérieur et enroulé sa frappe dans la lucarne opposée.

Les Turcs, avec Orkun Kökcu et Arda Güler titulaires, ont ensuite cherché l’égalisation face à un Venezuela accrocheur, non qualifié pour la Coupe du monde.

Juste avant la mi-temps, Yilmaz a égalisé (1-1) : un corner rentrant a rebondi sur le poteau avant de toucher son torse et de finir dans les filets, avec une bonne dose de chance.

Dès la reprise, les Turcs ont inversé la tendance. Güler a lancé Akgün dans l’espace, à 25 mètres de José David Contreras. Ce dernier a alors déclenché une volée magistrale pour inscrire le but de la victoire : 2-1.

Ce bijou d’Akgün, inscrit à l’issue d’une action limpide, a suffi pour sceller le succès des siens. Prochain rendez-vous le 14 juin : la Turquie entamera sa Coupe du monde par un match de groupe face à l’Australie.