Mohamed Wahbi, le sélectionneur du Maroc, vient d'apprendre que l'un des Lions de l'Atlas doit passer par le bloc opératoire.

Les Lions de l’Atlas s’apprêtent à disputer la phase finale de la Coupe du monde, programmée cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Il s’agit du milieu de terrain marocain Zakaria Aboukhal, qui a subi une arthroscopie du genou droit.

Le club turinois a confirmé dans un communiqué officiel que son joueur marocain avait été opéré à Amsterdam par le Dr Bas Pijnenburg, en présence du staff médical du club italien.

Selon le site officiel du club, le joueur a déjà entamé sa rééducation ; la durée exacte de son indisponibilité sera fixée dans les prochaines semaines, en fonction de l’évolution de son état.

Cette blessure et l’intervention chirurgicale suscitent évidemment l’inquiétude de Walid Regragui, qui dirigera le Maroc lors de la Coupe du monde.



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Le tirage au sort de la Coupe du monde a placé le Maroc dans le groupe C, aux côtés du Brésil, de l’Écosse et d’Haïti.

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