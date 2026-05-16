À l’approche de la Coupe du monde, l’inquiétude grandit : Frenkie de Jong sera encore absent ce week-end avec le FC Barcelone

Frenkie de Jong sera à nouveau absent ce week-end avec le FC Barcelone. L'entraîneur Hansi Flick l'a confirmé lors de la conférence de presse d'avant-match, avant la rencontre contre le Real Betis.

« Frenkie n’est pas disponible, il ne se sent pas bien », a brièvement expliqué le technicien allemand samedi à propos du Néerlandais. Les raisons précises de cette absence restent floues.

Plusieurs médias espagnols, dont Sport, avaient déjà signalé samedi que le Néerlandais avait manqué la séance d’entraînement finale du champion en titre ; on ignore s’il a suivi un programme individuel.

Mercredi dernier, il avait déjà manqué la rencontre face au Deportivo Alavés, perdue 1-0 par les Catalans.

Dimanche soir, le Barça, fraîchement sacré champion, recevra le Betis pour l’avant-dernière journée, avant de se rendre à Valence lors de la dernière levée.

Cette nouvelle absence inquiète également Ronald Koeman, qui doit annoncer sa sélection pour la Coupe du monde dans moins de dix jours.

Les Néerlandais entameront leur Coupe du monde le 14 juin face au Japon, avant d’affronter la Suède le 20 juin et la Tunisie dans la nuit du 25 au 26 juin.