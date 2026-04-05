« À l'Ajax, on parle tout de suite de mauvaise gestion, mais ce n'est bien sûr pas le cas »

Michael van Praag ne pense pas qu'il y ait de mauvaise gestion à l'Ajax, comme il l'a déclaré dans l'émission « Goedemorgen Eredivisie ». L'ancien président du conseil de surveillance revient également sur la nomination d'Alex Kroes, qui a depuis quitté l'Ajax le 1er février.

« Dès qu’il est question de l’Ajax, on parle immédiatement de mauvaise gestion, mais ce n’est bien sûr pas le cas », commence van Praag, qui a quitté l’Ajax il y a un an et demi. « Nous étions alors confrontés à l’héritage de (Sven, ndlr) Mislintat. Le conseil de surveillance a essayé de résoudre cela du mieux possible. »

Van Praag estimait à l’époque qu’il faudrait trois ans pour que la situation soit définitivement résolue. « Nous en sommes maintenant à la deuxième année et je constate des améliorations, mais ce n’est pas encore ce que cela devrait être. Je rejette le terme de mauvaise gestion, car à l’Ajax, ils s’efforcent de renverser la tendance. »

Lors de la nomination d’Alex Kroes, Van Praag a été la cible de critiques de la part du public de l’Ajax. Kroes était accusé de délit d’initié. « Nous estimions que nous ne pouvions pas le nommer, ce qui a suscité de nombreuses critiques. » Kroes a récemment déclaré dans le podcast Kale & Kokkie que sa suspension était injustifiée.

« Eh bien, il s’avère que non. L’AFM (Autorité des marchés financiers) a entre-temps établi qu’il y avait bien eu délit d’initié. Et quand on est une entreprise cotée en bourse, on ne peut pas nommer cette personne au poste de PDG, ça n’arrive nulle part ! », a déclaré Van Praag. « Si Kroes dit cela aujourd’hui, c’est pour se disculper. »

L'ancien dirigeant de l'Ajax trouvait Kroes apte à occuper le poste de PDG, mais ne pouvait pas le nommer. « Nous n'avions pas d'autre choix. J'aurais refait la même chose et mes successeurs l'auraient fait aussi. On ne peut pas faire autrement. »

« À l'époque, c'était peut-être une mauvaise gestion, mais aujourd'hui, c'est une politique de redressement », reconnaît Van Praag pour conclure.