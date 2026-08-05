À l’Ajax, le départ de Takehiro Tomiyasu passe sa visite médicale dans son nouveau club

Ce n’est plus qu’une question de temps avant que Crystal Palace n’officialise l’arrivée de Takehiro Tomiyasu. L’expert du mercato Fabrizio Romano annonce que le Japonais a passé sa visite médicale et signera son contrat dans les 48 heures.

Tomiyasu a évolué à l’Ajax durant les six derniers mois, mais l’expérience n’a pas été un franc succès. Le défenseur a d’abord dû se remettre de sa blessure et, une fois rétabli, l’entraîneur Fred Grim l’a à peine fait jouer : 236 minutes en 7 matches.

La possibilité de voir Tomiyasu, qui avait signé pour six mois, rester plus longtemps était déjà considérée comme particulièrement improbable la saison dernière. Notamment en raison de ce qu’il avait l’habitude de percevoir à Arsenal.

Le latéral gauche, désormais âgé de 27 ans, ne manquait pas de courtisans et a un temps semblé devoir poursuivre sa carrière en Serie A. Venise était très intéressé, mais aucun accord n’a été trouvé.

Par ailleurs, Palace n’est pas encore particulièrement actif sur le marché des transferts, même si le club a bien vendu le défenseur Maxence Lacroix à Chelsea. The Blues ont déboursé plus de 60 millions d’euros.

En outre, le club a laissé partir Danny Imray à Wrexham AFC. Le piston droit aurait rapporté 5,85 millions d’euros à Palace.

La seule recrue à ce jour est Óscar Mingueza. L’ancien défenseur du FC Barcelone est arrivé libre en provenance du Celta de Vigo.