L'équipe d'Al-Hilal a poursuivi ses entraînements lors de son stage à l'étranger en Autriche, sous la direction de son entraîneur italien Simone Inzaghi, en préparation des compétitions de la nouvelle saison footballistique 2026-2027.

Le compte officiel du club d'Al-Hilal sur le site « X » a publié des photos des entraînements disputés par l'équipe, ce samedi matin, quelques jours avant la fin du stage.

Certaines photos ont attiré l'attention des supporters, en particulier celles où les joueurs apparaissaient en train d'attacher des parachutes lors de leurs courses.

Selon de précédents rapports de presse, ces parachutes sont appelés « parachutes de résistance » ; ils sont attachés au corps de chaque joueur afin de capter davantage d'air pendant la course, dans le but d'augmenter la force de résistance.

Ces entraînements aident les joueurs à accroître leur puissance de démarrage, à augmenter la force explosive, à améliorer la vitesse maximale, à renforcer les muscles des jambes et des cuisses, en plus d'améliorer la mécanique de course.

Les entraîneurs préfèrent ces parachutes aux poids, car ils se remplissent d'air à mesure que le joueur augmente sa vitesse, et accroissent donc automatiquement la force de résistance, ce qui en fait une véritable machine d'entraînement intelligente, qui évolue de manière automatique, sans nécessiter l'intervention de l'élément humain.

Al-Hilal se prépare actuellement à affronter Al-Ahli du Qatar après-demain lundi, lors de son quatrième et dernier match amical de son stage à l'étranger en Autriche, en préparation de la nouvelle saison.

« Le Leader » a disputé jusqu'à présent 3 matches lors du stage à l'étranger, en remportant deux : face au club autrichien du Sturm Graz 2-1, et face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns 2-0, avant de s'incliner face au MC Alger sur le score de deux buts à zéro.