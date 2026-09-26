La Marocaine Maïssa Baha est entrée dans l'histoire en devenant la plus jeune joueuse à inscrire un but dans l'histoire du championnat d'Espagne féminin, à l'âge de 15 ans, 8 mois et 10 jours, lors de la rencontre entre le Barça et Logroño, samedi, à l'occasion de la cinquième journée de la compétition.

Baha a marqué le premier but du Barça à la 17e minute, en s'élevant sur un corner exécuté par Caroline Graham, qu'elle a habilement dévié de la tête au fond des filets, offrant au club catalan l'avantage 1-0.

Patricia Guijarro a conforté l'avance du Barça avec un deuxième but à la 71e minute, permettant à l'équipe de sceller le match sur un score de 2-0 et de prendre la tête du classement devant le Real Madrid.

Baha, joueuse de la sélection marocaine, avait rejoint durant l'été les entraînements de l'équipe première du Barça en vue de la nouvelle saison, avant de continuer à écrire un nouveau chapitre de sa carrière prometteuse avec cet exploit historique.

Baha est issue d'une famille de footballeurs : elle est la fille de l'ancien international marocain Nabil Baha et la sœur de Ziad Baha, joueur de l'équipe des moins de 19 ans de l'Olympique de Marseille.