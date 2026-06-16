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À égalité avec Al-Da'ee, Al-Owais grave son nom dans l’histoire de la Coupe du monde grâce à un record historique

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
Arabie saoudite vs Uruguay
Uruguay
M. Al Owais
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.
Uruguay

La pieuvre crée l’événement lors de la Coupe du monde 2026.

Mohammed Al-Owais, le gardien de l’équipe d’Arabie saoudite, a réalisé l’une des meilleures performances de sa carrière internationale lors de l’ouverture du groupe H de la Coupe du monde 2026 face à l’Uruguay, match qui s’est conclu sur un score de parité (1-1).

Sous une pression constante, notamment en seconde période, la défense saoudienne a plié mais n’a pas rompu grâce à son dernier rempart.

Bien que l’équipe saoudienne ait mené au score pendant de longues périodes, Al-Owais s’est imposé comme le gardien le plus en vue sur le terrain, grâce à ses interventions décisives et ses réflexes face aux tirs dangereux.

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D’après les données d’Opta, il a réalisé neuf arrêts, un total qui souligne à la fois l’intensité du siège uruguayen et son influence décisive pour préserver l’équilibre de son équipe.

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
Arabie saoudite crest
Arabie saoudite
KSA

Ce total le place à la deuxième place des gardiens saoudiens les plus prolifiques en arrêts lors d’une rencontre mondiale, derrière Mabrouk Zayed face à l’Espagne en 2006 et à égalité avec Mohammed Al-Deayea contre la France en 1998, inscrivant ainsi son nom un peu plus dans les annales de la Coupe du monde.

Grâce à cette performance, Al-Owais a terminé la rencontre en tête d’affiche, ayant joué un rôle clé dans l’obtention d’un point précieux pour les siens face à l’une des meilleures équipes du monde, et ce, dès l’entame d’un parcours prometteur dans ce Mondial.

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