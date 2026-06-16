À égalité avec Al-Da'ee, Al-Owais grave son nom dans l’histoire de la Coupe du monde grâce à un record historique

Mohammed Al-Owais, le gardien de l’équipe d’Arabie saoudite, a réalisé l’une des meilleures performances de sa carrière internationale lors de l’ouverture du groupe H de la Coupe du monde 2026 face à l’Uruguay, match qui s’est conclu sur un score de parité (1-1).

Sous une pression constante, notamment en seconde période, la défense saoudienne a plié mais n’a pas rompu grâce à son dernier rempart.

Bien que l’équipe saoudienne ait mené au score pendant de longues périodes, Al-Owais s’est imposé comme le gardien le plus en vue sur le terrain, grâce à ses interventions décisives et ses réflexes face aux tirs dangereux.

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D’après les données d’Opta, il a réalisé neuf arrêts, un total qui souligne à la fois l’intensité du siège uruguayen et son influence décisive pour préserver l’équilibre de son équipe.

Ce total le place à la deuxième place des gardiens saoudiens les plus prolifiques en arrêts lors d’une rencontre mondiale, derrière Mabrouk Zayed face à l’Espagne en 2006 et à égalité avec Mohammed Al-Deayea contre la France en 1998, inscrivant ainsi son nom un peu plus dans les annales de la Coupe du monde.

Grâce à cette performance, Al-Owais a terminé la rencontre en tête d’affiche, ayant joué un rôle clé dans l’obtention d’un point précieux pour les siens face à l’une des meilleures équipes du monde, et ce, dès l’entame d’un parcours prometteur dans ce Mondial.