À contre-courant : une star du Real Madrid défie les supporters et ferme définitivement la porte à un départ

Dans une attitude qui reflète sa détermination à s'affirmer, le milieu de terrain français Eduardo Camavinga, 21 ans, a décidé de refuser d'écouter la moindre offre de départ du Real Madrid, tenant à rester à Santiago Bernabéu jusqu'à l'expiration de son contrat en 2029, malgré les vives critiques dont il fait l'objet de la part des supporters du club madrilène après une saison décevante.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », Camavinga n'est actuellement pas disposé à envisager la moindre option en dehors de la capitale espagnole, bien qu'il soit l'un des noms les plus pressentis pour quitter le Real Madrid, en raison de ses difficultés à donner le meilleur de lui-même depuis plusieurs mois et de l'arrêt de sa progression remarquée, qui laissait présager un avenir prometteur lorsqu'il était arrivé du Stade Rennais.

Il semble que le refus du milieu de terrain espagnol Rodri Hernández de rejoindre le Real Madrid, dans un transfert qui paraissait acté, ait ouvert la porte à la possibilité que Camavinga joue un rôle central dans le projet de l'entraîneur José Mourinho pour la nouvelle saison, d'autant plus que le club madrilène a besoin de renforcer son entrejeu.

Malgré le coup dur qu'il a encaissé après son exclusion de la liste de l'entraîneur Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, le joueur français a été l'un des rares à avoir suivi la préparation d'avant-saison depuis le début, un signe clair de son engagement et de sa volonté de retrouver son niveau habituel.

Cette attitude représente un pari de taille de la part de Camavinga sur sa capacité à surmonter la crise qu'il traverse, alors qu'il fait face à des critiques acerbes de l'ensemble des supporters du Real Madrid, qui estiment que sa progression s'est nettement arrêtée, lui qui était considéré comme l'un des plus grands jeunes talents d'Europe à son arrivée dans la capitale espagnole.