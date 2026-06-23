À condition de remporter la Coupe du monde, des gains financiers colossaux attendent la star du Real Madrid

Selon l’analyste financier Rob Wilson, l’une des stars de l’équipe d’Angleterre pourrait engranger des gains considérables si les « Trois Lions » mettaient fin à leur disette mondiale en remportant la Coupe du monde 2026.

Selon M. Wilson, professeur à l’université « Campus of Football Business », Jude Bellingham, star du Real Madrid et des Three Lions, pourrait voir ses revenus grimper de 10 millions de livres sterling (environ 12,7 millions de dollars) s’il conduisait l’Angleterre vers le titre mondial en 2026.

Selon l’expert, les performances du milieu de terrain de 22 ans, déjà auteur d’un but décisif lors du match d’ouverture contre la Croatie (4-2), pourraient encore accroître sa valeur marketing à l’échelle mondiale.

Le Daily Star a relayé ses propos auprès de la plateforme financière « Vitori » : « Sur le plan commercial, Jude Bellingham sera à nouveau le joueur phare en Angleterre. Il possède une combinaison rare : des performances de haut niveau au Real Madrid et la possibilité de devenir le héros de l’Angleterre, car il est peut-être le joueur le plus important de l’effectif actuel. »

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Il a ajouté : « Bellingham est encore jeune, il possède l’élégance et la personnalité qui correspondent aux marques internationales. Il est déjà l’une des stars les mieux payées du football, avec des revenus estimés à environ 40 millions de livres provenant du Real Madrid et de ses autres projets, et environ 15 millions qu’il gagne en dehors du terrain. Mais s’il réalise une saison exceptionnelle – par exemple en devenant buteur depuis le milieu de terrain ou en s’imposant comme figure de proue de l’Angleterre dans les phases finales –, ce chiffre pourrait grimper jusqu’à 25 millions. »

L’expert souligne que la valeur marketing de Bellingham repose sur sa capacité à promouvoir des produits sur plusieurs plateformes, notamment les chaussures et vêtements de sport, mais aussi la mode de luxe, les jeux vidéo, les montres et les produits de santé. Reste que cette envolée financière est soumise à deux conditions : conserver son statut de titulaire et mener l’Angleterre le plus loin possible dans la Coupe du monde.

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