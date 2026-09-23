Manchester United envisage de porter le litige à un niveau supérieur concernant l'affaire de son jeune joueur JJ Gabriel, qui a demandé la résiliation de son enregistrement avec le club en vue d'un départ, alors que plusieurs grands clubs européens s'intéressent à lui.

Fabrizio Romano a précisé le stade atteint par les discussions autour de l'avenir du jeune joueur, après qu'il a demandé l'annulation de son enregistrement à Old Trafford afin de quitter le club avec effet immédiat.

Romano avait déclaré un peu plus tôt : « L'entourage de JJ Gabriel mène des discussions avec des clubs. Je vous ai indiqué dans toutes mes vidéos cette semaine que le Real Madrid, le Barça et d'autres clubs se disputent son recrutement. L'Espagne est en pole position, mais d'autres clubs sont dans la course. »

Et d'ajouter : « Voici la situation : Gabriel ne s'est pas rendu à Barcelone pour négocier directement avec le club, ni personnellement avec le Barça, ni pour signer avec le club catalan. Ce n'est pas le cas. Ils discutent, le camp du joueur, sa famille et ses agents, pour parler de l'avenir. »

Une éventuelle escalade juridique

Selon le site «Football FanCast», Manchester United étudie la possibilité d'agir en justice face à des craintes liées à l'ingérence de parties extérieures au club dans le dossier du joueur, tandis que le club cherche dans le même temps à obtenir une compensation financière plus importante en cas de départ de Gabriel.

Gabriel, âgé de 15 ans, a officiellement demandé l'annulation de son enregistrement avec Manchester United, une démarche qui lui permettrait de chercher à partir librement une fois son lien avec le club rompu.

United refuse jusqu'à présent d'accéder à la demande du joueur et tient à maintenir son enregistrement jusqu'à la fin de la saison.

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Le règlement de la Premier League stipule que l'annulation de l'enregistrement d'un joueur pendant la durée de son engagement nécessite l'accord du club, du joueur et de son tuteur. En cas d'absence d'accord, chaque partie peut demander une décision contraignante à la ligue concernant la résiliation de l'enregistrement.

Cette affaire survient alors que Gabriel était sur le point d'intégrer le groupe de l'équipe première pour disputer la rencontre face à Brighton en Coupe de la Ligue, avant que le club ne soit surpris par sa demande de départ.

Le joueur suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens, notamment le Real Madrid, le Barça, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, à l'approche de ses 16 ans le 6 octobre, ce qui ouvre la porte à de nouveaux développements dans son avenir. Cet âge lui permettra de désigner un agent pour ses affaires et de partir, ce qui facilitera son départ, d'autant qu'il détient un passeport européen (irlandais). Il convient de noter qu'il a bénéficié de conseils concernant ses négociations avec le Real Madrid et le Bayern Munich de la part du célèbre agent de joueurs Ali Barat, selon la même source.

Des précédents en faveur de United : la FIFA, dernier recours

Certains précédents pourraient appuyer la position de Manchester United dans sa demande d'une compensation plus élevée : Fulham a en effet obtenu 4,3 millions de livres sterling, en plus de 20 % du montant de la revente de Harvey Elliott après son transfert à Liverpool en 2019. Par ailleurs, Liverpool avait déjà été sanctionné par une interdiction d'enregistrer des joueurs de l'académie et une amende de 100 000 livres sterling en raison d'irrégularités dans le recrutement d'un jeune joueur de Stoke City.

Mais la complication de la position de United réside dans le fait que la destination probable de Gabriel se situe en dehors du champ de compétence des instances anglaises, ce qui pourrait faire de la FIFA l'organe décisif pour fixer les compensations et statuer sur d'éventuelles infractions.