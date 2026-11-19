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L'UEFA a infligé une sanction à la Fédération anglaise de football (FA) en raison de chants discriminatoires entonnés par certains supporters de l'équipe d'Angleterre lors du match contre l'Espagne à Madrid, dimanche dernier, en Ligue des nations, remporté 3-2 par les Anglais.

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L'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA a décidé d'infliger à la FA une amende de 15 000 euros, assortie d'une interdiction avec sursis, pour un match, de vente de billets à ses supporters lors des rencontres européennes à l'extérieur.

Ce sursis s'appliquera pendant deux ans, ce qui signifie que la sanction sera activée en cas de nouvelle infraction similaire durant cette période.

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La sanction fait suite au chant « Au diable le pape et l'IRA » entonné par certains supporters. Ce chant, associé depuis des décennies à une partie du public du football anglais, est considéré comme une offense à caractère sectaire et religieux, car il vise le pape, figure religieuse majeure pour les catholiques.

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Environ 3 000 supporters anglais avaient assisté à la rencontre, disputée au stade Metropolitano, dans la capitale espagnole.

Le match a été marqué par ce chant controversé, que l'UEFA a classé parmi les comportements racistes et/ou discriminatoires, conformément à son règlement qui interdit toute atteinte à la dignité d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de la religion, de la race, de l'origine ethnique ou de toute autre caractéristique protégée.

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Un porte-parole de la Fédération anglaise a déclaré, dans des propos rapportés par le quotidien britannique « Telegraph » : « Nous ne tolérerons pas ce chant inacceptable et profondément offensant. Nous travaillerons avec la police, présente à tous les matchs de l'Angleterre à domicile comme à l'extérieur, pour identifier les auteurs et prendre les mesures nécessaires. »

Ce chant s'inscrit dans un contexte historique et politique lié au conflit en Irlande du Nord.

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L'Armée républicaine irlandaise (IRA) désigne des organisations républicaines irlandaises armées qui cherchaient à mettre fin à la domination britannique en Irlande du Nord et à obtenir l'unification avec la République d'Irlande.

La région a connu des décennies de conflit sectaire et politique, connues sous le nom de « Troubles », entre les républicains nationalistes, majoritairement catholiques, et les loyalistes à la Couronne britannique, majoritairement protestants, avant que l'accord du Vendredi saint de 1998 ne contribue à mettre fin à la phase la plus violente.

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La récente rencontre de Madrid était le premier match entre les deux sélections sur le sol espagnol depuis 2004, lorsque des joueurs anglais, dont plusieurs joueurs noirs, avaient été la cible d'insultes racistes de la part de supporters espagnols. C'est ce qui avait poussé le sélectionneur Thomas Tuchel à rappeler à ses joueurs les protocoles de lutte contre le racisme avant ce dernier match.

La polémique sur les chants discriminatoires dans les stades espagnols avait déjà ressurgi cette année, après des chants antimusulmans entonnés par des supporters espagnols lors d'un match amical contre l'Égypte à Barcelone.

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La FIFA avait alors infligé à la Fédération espagnole une amende de 15 000 livres sterling et l'avait obligée à disputer son match amical suivant avec une fermeture partielle des tribunes.