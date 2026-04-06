À cause du match contre Barcelone… L'Atlético poursuit ses critiques à l'encontre de la commission des arbitres

L'Atlético de Madrid a vivement contesté les décisions arbitrales prises lors de ses derniers matchs, le club estimant avoir été victime d'une injustice arbitrale tant lors du dernier derby contre le Real Madrid que lors de la rencontre actuelle contre Barcelone.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », l'arbitre Mateo Busquets Ferrer avait brandi un carton rouge à l'encontre de Gerard Martin, joueur de Barcelone, au cours de la rencontre, mais les arbitres de la salle VAR l'ont convoqué pour revoir l'action.

Le journal a souligné que l'arbitre Mario Millero est intervenu en donnant son avis personnel sur le jeu, ce qu'il n'avait pas le droit de faire, ce qui a poussé l'arbitre de terrain à revenir sur sa décision et à se contenter d'un carton jaune pour Martin.

Cette décision a suscité la colère de l'Atlético, d'autant plus qu'un incident similaire s'était produit quelques semaines auparavant, pour lequel la commission des arbitres avait alors confirmé que le jeu justifiait une expulsion.





Dimanche soir, Miguel Ángel Gil Marín, président de l'Atlético de Madrid, a critiqué en termes très durs le fonctionnement de la technologie vidéo, déclarant : « Lorsque nous regardons les images et écoutons les enregistrements audio partagés par la Fédération espagnole, nous ne pouvons que ressentir de la honte. »

L'Atlético de Madrid a publié un nouveau message lundi matin sur ses comptes officiels, accompagné d'une photo de la violente intervention de Gerard Martín sur Tiago Almada, dont le texte disait : « Le mois d'avril a commencé comme le mois de mars s'est terminé... En attendant l'épisode 27 de l'émission "L'heure de la révision" de la Fédération espagnole et de la commission des arbitres. »

La commission des arbitres devrait rendre son avis sur la validité de la décision demain mardi, alors que l'ancien arbitre Estrada Fernández s'attend à ce que la commission reconnaisse la nécessité de sanctionner Gerard Martín d'un carton rouge.



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