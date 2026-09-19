Les Catalans avaient tenté avec insistance, cet été, de s’attacher les services de l’attaquant argentin, mais se sont heurtés à l’intransigeance de l’Atlético. Raphinha a désormais affiché son soutien à Alvarez. « Je ne comprends pas ce qu’a fait l’Atlético », a-t-il déclaré aux médias espagnols, avant d’insister : « Quand un joueur ne se sent pas bien dans un rôle – et je parle d’expérience –, il est très difficile que cela fonctionne. Il a clairement fait savoir qu’il voulait quitter le club. »

Alvarez avait insisté avec véhémence cet été pour rejoindre le Barça et, selon les rumeurs, était même allé jusqu’à faire grève. Il n’a toutefois pas obtenu de bon de sortie. « La probabilité que nous le vendions au Barça est de zéro pour cent. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’argent, mais de dignité. Une campagne a été lancée avec des mensonges et des demi-vérités. Et seul l’Atlético doit en payer le prix », avait déclaré un dirigeant de l’Atlético quelques jours avant la clôture du mercato à Marca.

Les dirigeants de l’Atlético lui auraient pourtant assuré qu’il pourrait partir cet été si un club formulait, d’ici au 20 juin, une offre de 150 millions d’euros, après qu’Alvarez aurait refusé une prolongation de contrat au printemps. Mais cela ne se serait jamais produit. À la place, le Barça a courtisé publiquement l’actuel vice-champion du monde et a tenté, par l’intermédiaire de son conseiller Hidalgo, de mettre la pression sur l’Atlético. Alvarez avait déclaré pendant la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique que pour lui comme pour l’Atlético, un transfert était la meilleure option.

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Quelle suite pour Julian Alvarez à l’Atletico Madrid ?

L’Atlético réclamait cependant inlassablement 500 millions d’euros. Une somme inscrite comme clause libératoire dans le contrat d’Alvarez, qui court encore jusqu’en 2030. Le transfert ne s’est finalement pas fait, même si, à la fin, les deux géants de Premier League, Manchester City et Arsenal, étaient eux aussi entrés dans la danse. Le Barça a finalement recruté Gabriel Jesus en provenance des Gunners.

Alvarez envisagerait désormais, après ces événements, de se séparer de son conseiller actuel Fernando Hidalgo pour rejoindre à la place l’agence de l’ancien joueur Javier Pastore, qui représente notamment Enzo Fernandez, recrue estivale de ManCity. Il est tout à fait possible qu’en cas de changement de conseiller, il tente dès cet hiver une nouvelle fois de quitter l’Atlético.

À la pointe de l’attaque, l’entraîneur Hansi Flick a jusqu’ici surtout misé sur Raphinha lors du départ fulgurant du Barça cette saison. L’ailier de formation avait rejoint Barcelone à l’été 2022 en provenance de Leeds United pour 58 millions d’euros, après avoir auparavant refusé de prolonger son contrat. Sa séparation avec le club anglais n’avait toutefois pas fait suite à une grève ou à quelque chose de ce genre.