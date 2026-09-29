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À cause de Yamal : les nominations pour le Ballon d'Or mettent Monchi dans l'embarras face aux supporters de l'Espanyol

FC Barcelone vs Getafe
FC Barcelone
Getafe
LaLiga
L. Yamal
Espanyol Barcelone
Espagne

S'est attiré les foudres !

Monchi, le directeur sportif de l'Espanyol, a été contraint de présenter ses excuses aux supporters du club catalan après avoir exprimé son opinion, il y a environ une semaine, sur le dossier des candidats au Ballon d'Or.

Lorsqu'on lui a demandé quel était son candidat, Monchi a choisi Lamine Yamal, la star du Barça, malgré la vive rivalité entre les supporters des deux équipes, mais il avait une vision plus large, qu'il a dévoilée avant de présenter ses excuses.

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Monchi a déclaré à la radio Cadena Ser : « On m'a demandé de choisir entre Kylian Mbappé, Harry Kane et Lamine Yamal, alors j'ai choisi Yamal parce que c'est l'option espagnole. »

Il a poursuivi : « Cela a provoqué une certaine polémique parmi nos supporters, si quelqu'un a été gêné, je m'en excuse. »

Il a ajouté : « Bien sûr, en tant que supporter de l'Espanyol, j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Je n'avais pas l'intention d'offenser. Je sais ce que signifie être un supporter de l'Espanyol ; je me suis senti appartenir à ce club dès le début, et si quelqu'un s'est senti offensé, je m'en excuse. »

Il a conclu : « C'était un peu comme porter le drapeau espagnol », soulignant sa fierté d'appartenir à l'Espanyol.

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