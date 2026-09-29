Monchi, le directeur sportif de l'Espanyol, a été contraint de présenter ses excuses aux supporters du club catalan après avoir exprimé son opinion, il y a environ une semaine, sur le dossier des candidats au Ballon d'Or.

Lorsqu'on lui a demandé quel était son candidat, Monchi a choisi Lamine Yamal, la star du Barça, malgré la vive rivalité entre les supporters des deux équipes, mais il avait une vision plus large, qu'il a dévoilée avant de présenter ses excuses.

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Monchi a déclaré à la radio Cadena Ser : « On m'a demandé de choisir entre Kylian Mbappé, Harry Kane et Lamine Yamal, alors j'ai choisi Yamal parce que c'est l'option espagnole. »

Il a poursuivi : « Cela a provoqué une certaine polémique parmi nos supporters, si quelqu'un a été gêné, je m'en excuse. »

Il a ajouté : « Bien sûr, en tant que supporter de l'Espanyol, j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Je n'avais pas l'intention d'offenser. Je sais ce que signifie être un supporter de l'Espanyol ; je me suis senti appartenir à ce club dès le début, et si quelqu'un s'est senti offensé, je m'en excuse. »

Il a conclu : « C'était un peu comme porter le drapeau espagnol », soulignant sa fierté d'appartenir à l'Espanyol.