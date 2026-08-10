À cause de Vinicius : un ancien joueur de Chelsea se moque d'Arsenal : « Je ne sais pas ce qu'ils fument ! »

L'ancien milieu de terrain de Chelsea John Obi Mikel s'est moqué des supporters d'Arsenal, qui croyaient que Vinicius Junior allait quitter le Real Madrid pour rejoindre les Gunners dans le cadre d'un énorme transfert.

S'exprimant dans le podcast The ObiOne, Mikel a soutenu que Vinicius avait exploité l'intérêt d'Arsenal pour obtenir un nouveau contrat plus lucratif au Real Madrid.

Mikel a déclaré : « Je sais ce à quoi les supporters d'Arsenal s'attendaient. Vous savez, vous remportez le championnat après 22 ou 23 ans, puis d'un coup vous croyez que vous y êtes arrivés. Non, vous ne l'êtes pas. »

Il a ajouté : « Ils ont subi une défaite cinglante (de la part de Vini). Il est impossible que Vinicius Junior quitte le Real Madrid pour rejoindre Arsenal, un club qui n'a remporté qu'un seul titre (en championnat) en 22 ou 23 ans. Cet homme gagne des titres saison après saison. Et il a goûté à la victoire en Ligue des champions, que Arsenal n'a jamais remportée. »

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Il a poursuivi : « Vous attendez-vous à ce qu'un joueur qui a remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid laisse tout cela, tout ce qu'il a construit et l'équipe que dirigera José Mourinho, pour rejoindre une équipe qui n'a remporté qu'un seul titre de championnat en 20 ans ? Mon Dieu ! »

Il a encore ajouté : « Quand j'ai dit cela, tous les supporters d'Arsenal m'ont attaqué, affirmant qu'ils me le montreraient lorsque Vinicius les rejoindrait. Mais c'était mon opinion, je n'ai jamais cru qu'il quitterait Madrid. Je pense qu'il vous utilisait pour obtenir un meilleur contrat à Madrid. Il les utilisait. Je n'ai pas la moindre idée de la raison pour laquelle les supporters d'Arsenal croyaient vraiment que Vinicius Junior allait quitter le Real Madrid pour aller à Arsenal. »

Et Mikel d'ajouter, ironique : « Je ne sais pas ce qu'ils fumaient. »

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Vinicius a depuis signé un nouveau contrat de six ans avec le Real Madrid, assorti d'un salaire plus élevé qu'auparavant.

Le Real Madrid espère que Vinicius livrera sa meilleure version sous la direction de José Mourinho cette saison.

Quant à Arsenal, il lui faut trouver d'autres cibles, les rumeurs évoquant un lien avec le joueur de Chelsea Pedro Neto ainsi qu'avec d'autres joueurs au poste d'ailier.

L'ancienne star du Nigeria Obi Mikel a joué 11 ans avec Chelsea, et il critique souvent Arsenal et son style de jeu, dans le cadre de la rivalité féroce entre les deux clubs londoniens.

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