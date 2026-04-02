À cause de son prochain adversaire en Liga Roshen, Ronaldo se retrouve impliqué dans sa première crise avec Almería

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, est impliqué dans une première controverse avec le club d'Almería, après avoir acquis une partie de ses parts au cours de la période récente.

Le 26 février dernier, Ronaldo a annoncé avoir acquis une participation de 25 % dans le club d'Almería, cet investissement étant intégré à CR7 Sports Investments, une société nouvellement créée filiale de CR7 SA.

Environ un mois après cette acquisition, le club de Flamengo a publié un communiqué virulent, dans lequel il attaquait le club d'Almería, qui évolue en deuxième division espagnole, au sujet d'un contrat datant de trois ans.

Il s'agit du transfert de l'ailier brésilien Lázaro de Flamengo à Almería à l'été 2022, pour un montant de 7 millions d'euros, selon ce qu'avaient révélé les médias à l'époque.

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Flamengo a déclaré dans son communiqué que les termes du contrat stipulaient qu'Almería devait prendre en charge toutes les taxes imposées en Espagne concernant le transfert, ce qui n'a pas été le cas, le club brésilien ayant dû débourser plus de 1,5 million d'euros.

Le club a indiqué avoir obtenu, il y a environ 590 jours, une décision de la Fédération internationale de football (FIFA) lui accordant ce montant, mais que le club espagnol tarde à se conformer à cette décision, ce qui a porté la dette à 1,8 million d’euros.

Flamengo a conclu son communiqué en affirmant sa confiance dans la prise d’une décision appropriée par le Tribunal arbitral du sport concernant cette affaire, afin de faire appliquer la décision rendue précédemment et de respecter la relation contractuelle entre les clubs.

Il convient de rappeler que Lázaro, au cœur de cette crise, joue actuellement au club saoudien Al-Najma, où il a été transféré en provenance d'Almería à l'été 2025. Son prochain match l'opposera à Ronaldo lui-même, demain vendredi, lorsque son équipe se rendra chez Al-Nassr, au stade Al-Awal Park, lors de la 27e journée du championnat Roshen.