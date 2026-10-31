À cause de Mourinho : une fracture soudaine frappe le vestiaire du Barça

Le technicien du Real Madrid, José Mourinho, est parvenu à créer une petite fissure au sein du Barça, même s'il ne s'attendait peut-être pas lui-même à ce que son influence prenne une telle ampleur, et même si son plan sur le plan footballistique n'a sans doute pas dépassé le cadre d'une gestion tout à fait normale, ce qui n'a rien de négatif dans la plupart des cas dans le football.

Selon le journal espagnol « As », le résultat du Clasico a laissé des traces négatives sur Hansi Flick à bien des égards, après qu'il a fait du match contre le Paris Saint-Germain une affaire liée au Clasico, pour finalement en sortir perdant.

Sur le plan tactique, le Barça a perdu son équilibre face au Real Madrid, et lorsque la défaite s'est confirmée sur le score de 1-2, le technicien allemand s'est de nouveau réfugié derrière le prétexte du manque de forme physique et de fraîcheur de ses joueurs.

Mais il semble qu'il y ait autre chose en coulisses, puisque le mercredi a été marqué par un repas collectif destiné à renforcer les liens entre les membres de l'équipe. Et lorsque ce genre de choses se produit, cela signifie généralement qu'il existe des sujets à débattre au sein du vestiaire.

Le jeudi, le conseil d'administration du Barça a surpris tout le monde en insérant dans son communiqué de presse une affirmation de « pleine confiance en l'équipe et le staff technique ».

Il est presque certain que cette formule ne revêt pas de grande signification, mais elle n'est pas passée inaperçue, même si elle s'inscrivait dans le cadre d'un éloge adressé à l'équipe.

Quant au vendredi, le technicien allemand a ouvert la porte à la possibilité de recruter un nouveau joueur lors du mercato hivernal de janvier, après que ce dossier était resté en suspens depuis l'été.

Et tous ces développements sont survenus en l'espace de quelques jours après la défaite dans le Clasico.

Lamine Yamal n'a pas non plus été épargné par les critiques, après que certains lui ont reproché de s'être rendu à Londres seul le dimanche soir, lors d'un voyage distinct du déplacement officiel organisé par le club le lundi matin ; par ailleurs, l'association des supporters du Barça installée dans les tribunes a été temporairement fermée.

En outre, la seule plainte que les supporters du Barça n'ont cessé de formuler à l'encontre de Flick durant ses deux premières années avec l'équipe est revenue sur le devant de la scène : celle liée à l'incapacité de ses joueurs à se maîtriser dans les situations difficiles.

Tout le monde se souvient à cet égard du match retour contre l'Inter Milan en demi-finale, lorsque le Barça était en position idéale après avoir mené 3-2, ainsi que de la mauvaise gestion du match retour en quart de finale contre l'Atlético Madrid au stade Metropolitano, lorsque l'équipe avait réussi le plus difficile et mené 2-0 lors des 25 premières minutes.

La prestation de Flick lors du dernier match a été déroutante, bien qu'il ait eu l'habitude de sortir vainqueur des petites crises traversées avec le Barça, comme celle du désastreux mois de novembre en 2024, ou encore la défaite sur un score de quatre buts à zéro lors du match aller de la demi-finale de la Coupe du Roi, suivie de la défaite face à Gérone.

Toutes ces crises ont connu des développements semblables à ceux survenus durant la semaine en cours, faits de discussions internes, de repas collectifs et d'autres démarches. Et les prochains jours révéleront l'ampleur de la fissure que Mourinho a provoquée au sein du Barça.