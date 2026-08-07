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Muhammad Sharaf Eldeen

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À cause de l'obstination de son club : une star du Maroc s'éloigne de la Liga

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Le club turc refuse de revoir ses exigences à la baisse

Un club espagnol a renoncé à l'idée de recruter l'international marocain, Sofyan Amrabat, après que les négociations se sont à nouveau heurtées aux exigences financières du club turc de Fenerbahçe.

Selon le journal« El Botola » marocain, l'entraîneur chevronné du Real Betis, Manuel Pellegrini, a demandé à la direction du club de retenter le recrutement du milieu de terrain marocain, souhaitant l'enrôler durant l'actuel mercato estival.

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Mais la direction de Fenerbahçe a maintenu son exigence d'obtenir 15 millions d'euros en contrepartie du transfert d'Amrabat, un montant jugé élevé par les responsables du Real Betis, ce qui a conduit le club espagnol à décider de se retirer une nouvelle fois de l'opération.

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Les exigences financières élevées du club turc ont ramené les négociations à leur point de départ, rendant le transfert d'Amrabat vers le club andalou compromis pour le moment, dans l'attente des évolutions que pourraient connaître les prochains jours.

Des rapports de presse précédents avaient indiqué que la fédération saoudienne avait soumis une offre pour recruter Amrabat, face au besoin pressant de renforcer l'entrejeu, après le départ du Brésilien Fabinho, dont le contrat avec le club a expiré et que la direction a refusé de renouveler.

L'offre de la fédération saoudienne à Fenerbahçe s'élevait à 12 millions d'euros, selon le journaliste turc Ekrem Konur, accompagnée d'un package financier alléchant pour le joueur marocain.

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