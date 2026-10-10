La star du Championnat de la coupe du Golfe arabique « Golfe 27 » est menacée de manquer le match d'Al-Ittihad en Roshn Saudi League, à cause de la sélection saoudienne.
Le club d'Al-Shabab a publié, via son compte officiel sur le réseau social X, un communiqué dans lequel il a annoncé que son joueur Hammam Al-Hammami souffre d'une déchirure musculaire de deuxième degré et a besoin d'un programme de soins et de rééducation sous la supervision du staff médical du club.
Al-Shabab a précisé que la blessure d'Al-Hammami est survenue à la suite de sa participation avec la sélection saoudienne au Championnat de la coupe du Golfe arabique « Golfe 27 » durant la période écoulée.
Ainsi, le jeune ailier saoudien manquera la rencontre face à Al-Taawoun avec Al-Shabab, demain dimanche, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la 8e journée de la Roshn Saudi League.
Toutefois, l'absence la plus marquante pourrait survenir vendredi prochain, lorsque le club de la capitale se rendra chez Al-Ittihad, au stade Al-Inmaa de Djeddah, lors de la 9e journée de la Roshn Saudi League.
Rappelons qu'Al-Hammami a joué un rôle de premier plan dans le sacre de la sélection saoudienne au titre du Golfe après 23 ans d'attente, allant même jusqu'à être désigné meilleur joueur du tournoi.