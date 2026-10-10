La star du Championnat de la coupe du Golfe arabique « Golfe 27 » est menacée de manquer le match d'Al-Ittihad en Roshn Saudi League, à cause de la sélection saoudienne.

Le club d'Al-Shabab a publié, via son compte officiel sur le réseau social X, un communiqué dans lequel il a annoncé que son joueur Hammam Al-Hammami souffre d'une déchirure musculaire de deuxième degré et a besoin d'un programme de soins et de rééducation sous la supervision du staff médical du club.

Al-Shabab a précisé que la blessure d'Al-Hammami est survenue à la suite de sa participation avec la sélection saoudienne au Championnat de la coupe du Golfe arabique « Golfe 27 » durant la période écoulée.

Ainsi, le jeune ailier saoudien manquera la rencontre face à Al-Taawoun avec Al-Shabab, demain dimanche, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la 8e journée de la Roshn Saudi League.

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Toutefois, l'absence la plus marquante pourrait survenir vendredi prochain, lorsque le club de la capitale se rendra chez Al-Ittihad, au stade Al-Inmaa de Djeddah, lors de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

Rappelons qu'Al-Hammami a joué un rôle de premier plan dans le sacre de la sélection saoudienne au titre du Golfe après 23 ans d'attente, allant même jusqu'à être désigné meilleur joueur du tournoi.