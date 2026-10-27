Un rapport de presse a affirmé ce mardi que le Barça avait opté pour une démarche surprenante après avoir été sanctionné d'une amende à la suite d'une plainte de l'Atlético de Madrid, concernant le dossier de son joueur Julian Alvarez.

L'affaire trouve son origine dans l'intérêt du Barça pour un transfert de l'attaquant argentin Julian Alvarez, lié par un contrat avec l'Atlético de Madrid jusqu'en juin 2030 et assorti d'une clause libératoire d'une valeur de 500 millions d'euros, selon ce qu'ont rapporté des médias espagnols.

L'Atlético a accusé le club catalan d'avoir contacté le joueur et tenté de le séduire malgré son contrat toujours en cours, estimant que ces contacts avaient eu lieu durant la période de protection contractuelle, qui impose des restrictions aux négociations avec le joueur sans respect des règles encadrant cette démarche.

La Fédération espagnole a décidé d'infliger au Barça une amende de 602 euros seulement, une sanction qualifiée de dérisoire.

De son côté, le journal « Marca » a indiqué que le Barça refusait d'accepter l'amende imposée par la Fédération espagnole et ne la paierait pas.

Le club catalan estime que le montant est « modique », mais refuse de le payer pour des raisons éthiques et de principe, car il considère que son comportement était correct. Le journal « Marca » a assuré que le Barça ferait appel de la décision afin d'annuler l'amende.

Dans les bureaux du FC Barcelone, on a reconnu que l'amende était « risible » : le montant est en effet extrêmement modique pour un club de la taille du Barça, mais ils refusent de le payer.

Non pas, bien sûr, en raison du montant, mais parce qu'ils estiment n'avoir commis aucune faute, et c'est pourquoi le club fera appel de la sanction ainsi que de toutes les autres sanctions liées à cette affaire.

Le club catalan affirme que son contact avec Julian Alvarez était régulier et que l'Atlético de Madrid avait été directement informé de son intérêt pour l'attaquant.