Kimmich avait manqué la rencontre en raison d’un deuil familial. À sa place, comme lors des deux derniers matches internationaux, Aleksandar Pavlovic et Tom Bischof ont occupé l’axe du milieu de terrain lors du match nul 2-2 du club le plus titré d’Allemagne face au finaliste londonien de l’an dernier. Interrogé à la mi-temps sur la prestation du duo jusque-là, sur DAZN, le sélectionneur allemand s’est emporté.

« Ce sont deux excellents partenaires, ils peuvent jouer ensemble à un niveau exceptionnel », a d’abord répondu Klopp, avant de hausser le ton à propos de l’absence de Kimmich : « Je trouve simplement absolument irrespectueux d’en parler aujourd’hui. On ne peut pas le faire sans que cela devienne ensuite un sujet autour de Kimmich. »

Klopp a souligné que Kimmich était un « milieu de terrain exceptionnel », « qui aura toujours une place dans notre équipe ». L’équipe d’Allemagne a néanmoins « besoin de plus d’un milieu de terrain », a ajouté l’entraîneur de 59 ans : « Ce débat n’existe que dans ce pays : dès qu’un joueur ne débute pas un match, on dit qu’il ne jouera plus jamais. C’est complètement fou. » Après tout, une bonne équipe a besoin de « plus d’un joueur, idéalement de quatre, cinq ou six, pour pouvoir aussi jouer d’une certaine manière ».

Klopp a toutefois précisé que Pavlovic et Bischof avaient été « excellents » lors de la victoire 2-0 contre la Serbie et du match nul 0-0 en Grèce. « Mais cela ne veut pas dire que ça ne peut pas aussi fonctionner avec Jo Kimmich, ou avec Felix Nmecha, Mika Baur ou Jannik Engelhardt. Eux aussi ont très bien joué. » Pour lui et son staff, l’important est « de savoir de quels joueurs nous disposons et lesquels nous alignons : c’est encore autre chose ». Klopp a conclu : « Il n’y a absolument aucun problème de fond à ce sujet. »

Joshua Kimmich a demandé en vain à Jürgen Klopp de rester

Pour son premier rassemblement, Klopp avait initialement convoqué 44 joueurs, répartis en deux groupes. Kimmich figurait dans le premier. Après les prestations décevantes aux Pays-Bas (1-1) et lors du match aller contre la Grèce (0-1), la plupart des joueurs sont rentrés chez eux. Seule une poignée est restée pour la deuxième partie du rassemblement. Kimmich n’en faisait pas partie, bien qu’il ait expressément demandé à Klopp de rester.

« Oui, il a effectivement reposé la question plusieurs fois », a confirmé Klopp peu avant le match contre la Serbie, avant d’ajouter avec un clin d’œil : « Mais je peux dire à Jo que plus on demande, moins on a de chances d’obtenir ce qu’on veut. » Dans le même temps, Klopp tenait déjà à éviter tout débat. « Il a fait une excellente impression et c’est un formidable capitaine. Tout va bien. » Il voulait plutôt voir les nombreux nouveaux visages de son groupe « quand les cadres ne sont pas là », et a plaisanté : « La famille Kimmich est maintenant en vacances en famille. J’espère qu’il en profite, pour être honnête. »

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Après la prestation convaincante de Bischof et Pavlovic aux côtés de Florian Wirtz, le débat était toutefois devenu inévitable. Certains consultants et anciens internationaux ont même réclamé que Kimmich soit écarté de l’équipe nationale. Fait curieux : c’était surtout son départ qui avait été critiqué auparavant, alors que Klopp avait annoncé cette décision dès la présentation de sa liste.

Pour le prochain rassemblement, Klopp optera de nouveau pour un groupe resserré, dans lequel Kimmich figurera selon toute vraisemblance. La liste doit être annoncée début novembre, avant les matches retour contre la Serbie (13 novembre) et les Pays-Bas (16 novembre), qui concluront la phase de groupes de la Ligue des nations.