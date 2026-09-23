Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe d'Arabie saoudite, a critiqué ses joueurs, malgré la victoire face au Koweït en ouverture de la Coupe du Golfe arabique « Gulf 27 ».

L'équipe d'Arabie saoudite s'est imposée face à son homologue koweïtienne sur le score de 1-0, ce mercredi, au stade Al-Inmaa de Djeddah, lors de la première journée de la phase de groupes de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabique.

Donis a déclaré aux chaînes qatariennes « Alkass » à l'issue de la rencontre : « Je félicite les joueurs car ils ont beaucoup essayé et ont tout donné. »

Il a nuancé : « Mais dans ce genre de matches, nous devons être plus calmes, prendre les bonnes décisions et faire les choses correctement. »

Il a précisé : « Il n'est pas possible d'avoir le ballon à proximité de la surface de réparation adverse à autant de reprises, sans se procurer de véritables occasions devant le but et sans marquer. »

Il a ajouté : « Nous pouvons rendre ce type de matches plus faciles, et la prochaine étape pour nous est de rendre nos joueurs plus calmes et plus confiants afin de prendre les bonnes décisions. »

Il a poursuivi : « Je suis heureux d'avoir obtenu les trois points, mais nous souffrons toujours du même problème depuis la Coupe du monde : nous avons le ballon, nous contrôlons le match et nous amenons le ballon à proximité de la surface de réparation adverse. »

Il a conclu : « Mais la dernière passe et la dernière décision ne sont pas les meilleures, nous devons donc prendre de meilleures décisions et marquer des buts. »

À noter que l'unique but de l'équipe d'Arabie saoudite dans les filets de son homologue koweïtienne est venu d'un contre son camp de Youssef Al-Haqan, après que la frappe de Hammam Al-Hammami a heurté son pied, trompé le gardien de but et fini au fond des filets.