À cause d'un joueur marocain, la CAF reçoit une menace soudanaise de saisir la Cour de justice

Le club soudanais Al-Hilal a annoncé, dans un communiqué officiel publié vendredi soir, qu'il intensifiait ses démarches concernant ce qu'il a qualifié de participation illégale du joueur Hamza Al-Mousawi avec le club marocain Renaissance Berkane en Ligue des champions africaine.

Al-Hilal a adressé une lettre au ton ferme à la commission de discipline de la CAF, tout en informant la Fédération soudanaise de football de ces développements.

L'avocat du club soudanais, Pedro, a déclaré que le délai qu'il avait précédemment accordé (48 heures) pour répondre aux courriers officiels s'était écoulé sans aucune réaction de la part de la CAF, malgré une série de correspondances qui a atteint quatre lettres officielles.

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Al-Hilal a demandé la mise en place immédiate de mesures de précaution, visant à suspendre la participation de Nahda Berkane à toute compétition relevant de la CAF ou de la FIFA, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans ce litige.

Le club soudanais, éliminé de la Ligue des champions africaine en quarts de finale par Renaissance Berkane, a ajouté qu’il accordait désormais une dernière chance à la Confédération africaine de football, qui expire le 3 avril (vendredi), avant de saisir officiellement le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Al-Hilal affirme que les examens médicaux ont prouvé que Hamza El Moussaoui avait consommé une substance dopante interdite, estimant que sa présence lors des matchs aller et retour de la compétition africaine avait eu une influence directe sur les résultats.

Il convient de rappeler que la CAF fait actuellement l'objet d'une autre plainte devant le TAS, déposée par le Sénégal après que le titre africain lui a été retiré et attribué au Maroc.