Al-Ittihad Djeddah a trébuché en concédant un match nul et vierge sur la pelouse d'Al-Fateh, samedi soir, lors de la quatrième journée de la Saudi Pro League.

Le Doyen s'est heurté à la solidité du Croate Adrian Šemper, qui a défendu avec bravoure les buts d'Al-Fateh, empêchant ainsi les joueurs d'Al-Ittihad de faire trembler les filets tout au long des 90 minutes.

Le déluge offensif des visiteurs a débuté par une frappe puissante de Houssem Aouar, que Šemper a détournée en corner à la 13e minute.

Le gardien croate a repoussé une frappe puissante du Néerlandais Steven Bergwijn à la 28e minute.

De façon soudaine, Lucas, la vedette d'Al-Fateh, a décoché une frappe puissante qui est passée près du poteau, à la faveur d'un moment d'inattention des joueurs d'Al-Ittihad, et la première période s'est achevée sur un score nul et vierge.

En seconde période, la pression offensive des visiteurs s'est poursuivie, et une tête de Danilo Pereira s'est écrasée sur la barre transversale.

Rajković, le gardien d'Al-Ittihad Djeddah, a brillé en repoussant une frappe de Lukáš Haraslín.

Youssef En-Nesyri, l'attaquant du Doyen, a tiré à côté du but, tandis que le poteau a privé Al-Ittihad Djeddah de faire trembler les filets, après une frappe puissante décochée par Moath Faqihi à la 89e minute.

Grâce à ses arrêts spectaculaires, le gardien croate Adrian Šemper a été désigné homme du match entre Al-Ittihad et Al-Fateh.

Al-Ittihad Djeddah porte son total à 8 points et occupe la quatrième place, avant le Clasico face à Al-Nassr lors de la cinquième journée, tandis qu'Al-Fateh grimpe à 2 points à la 16e place.