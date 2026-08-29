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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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À cause d'un gant européen : Al-Ittihad Djeddah trébuche avant le clasico face à Al-Nassr

Al Fath vs Al Ittihad
Al Fath
Al Ittihad
Saudi Pro League
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Nasr FC
A. Semper
Arabie saoudite
Croatie

Al-Ittihad Djeddah a trébuché en concédant un match nul et vierge sur la pelouse d'Al-Fateh, samedi soir, lors de la quatrième journée de la Roshn Saudi Pro League.

Le « Doyen » s'est heurté à la solidité du Croate Adrian Šemper, qui a défendu vaillamment la cage d'Al-Fateh, si bien que les joueurs d'Al-Ittihad n'ont pas réussi à faire trembler les filets durant les 90 minutes.

Le déferlement offensif des visiteurs a débuté par une frappe puissante de Houssem Aouar, que Šemper a détournée en corner à la 13e minute.

Le gardien croate a repoussé une frappe puissante du Néerlandais Steven Bergwijn à la 28e minute.

De manière inattendue, Lucas, la vedette d'Al-Fateh, a décoché une frappe puissante qui est passée tout près du poteau, profitant d'un moment d'inattention des joueurs d'Al-Ittihad, et la première période s'est achevée sur un match nul et vierge.

Saudi Pro League
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
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Al Nasr FC
ALN

En seconde période, la pression offensive des visiteurs s'est poursuivie, et une tête de Danilo Pereira a heurté la barre transversale.

Rajković, le gardien d'Al-Ittihad Djeddah, a brillé en repoussant une frappe de Lukáš Haraslín.

Youssef En-Nesyri, l'attaquant du « Doyen », a tiré à côté du but, et le poteau a également privé Al-Ittihad Djeddah de faire trembler les filets, après une frappe puissante décochée par Moath Faqihi à la 89e minute.

Grâce à ses arrêts époustouflants, le gardien croate Adrian Šemper a été désigné homme du match entre Al-Ittihad et Al-Fateh.

Al-Ittihad Djeddah porte son total à 8 points et occupe la quatrième place, avant le clásico face à Al-Nassr lors de la cinquième journée, tandis qu'Al-Fateh voit son total grimper à deux points, à la 16e place.

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