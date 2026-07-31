À cause d'Arsenal : le Real Madrid informe les agents de Vinicius de la suspension des négociations

Après des mois de négociations laborieuses, la direction du Real Madrid a renvoyé la balle dans le camp de Vinicius Junior en adressant un message officiel et sans appel aux agents du joueur : l'offre sur la table est définitive et irrévocable. Soit il signe maintenant, soit il part cet été.

Selon le journal espagnol « Marca », la direction du Real Madrid a informé les représentants de l'ailier brésilien que la dernière offre de prolongation est « la dernière » et qu'elle ne connaîtra aucune amélioration financière ni aucun nouveau round de négociations.

Le message parvenu au camp du joueur est clair et strict : accepter les conditions actuelles pour assurer son avenir au Bernabéu, ou le club ouvrira aussitôt la porte à sa vente afin d'éviter le cauchemar de le voir entrer dans la dernière année de son contrat et partir gratuitement par la suite.

Selon les révélations du journal, cette démarche décisive de Valdebebas a été motivée par deux évolutions majeures : d'abord, la volonté de mettre fin à l'incertitude qui plane sur l'avenir de l'une des figures les plus importantes de l'équipe ; ensuite, la démarche sérieuse d'Arsenal et son intérêt pour recruter le Brésilien, ce qui a convaincu la direction que la situation ne pouvait plus supporter davantage d'attente.

Une ligne rouge madrilène pour en finir avec l'atermoiement

Le Real Madrid continue de considérer Vinicius comme un « joueur essentiel » et estime que ses performances méritent une récompense financière importante. Mais le club a fixé une ligne rouge non négociable : la grille salariale de l'équipe est sacrée, et la direction n'est absolument pas prête à briser l'échelle des salaires pour un joueur, quelle que soit sa notoriété, afin de préserver l'équilibre du vestiaire et la stabilité financière du club.

Un remplaçant prêt et le scénario du banc qui se profile

Le scénario se complique davantage avec l'arrivée imminente de l'ailier ivoirien Diomandé, capable de jouer sur les deux flancs. Un transfert qui offrirait à l'entraîneur Mourinho un remplaçant de haut niveau et réduirait la dépendance à Vinicius. Et si le Brésilien refuse de prolonger et s'accroche à rester sans régler son avenir, alors sa présence sur le banc de touche la saison prochaine ne serait pas une menace, mais deviendrait au contraire une option tactique fortement envisageable.

Entre le marteau de la vente et l'enclume du banc, Vinicius Junior se trouve à un carrefour décisif. Le Real Madrid a dit son dernier mot, et la décision est désormais entre les mains du joueur et de son agent.