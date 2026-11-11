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Alex Baena, le milieu de l'Atletico Madrid, a révélé les coulisses de la tension qu'a connue le vestiaire de l'équipe à cause des déclarations de l'attaquant argentin Julian Alvarez l'été dernier, après que ce dernier a manifesté son désir de quitter le club.

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Baena a évoqué cette crise lors d'un entretien avec la radio espagnole « Cadena SER », expliquant que les déclarations publiques d'Álvarez au sujet de son avenir n'étaient pas passées inaperçues au sein de l'équipe et avaient laissé une trace évidente sur l'ambiance entre les joueurs.

Le joueur espagnol a reconnu que l'annonce par l'un de ses coéquipiers de son souhait de partir avait constitué quelque chose d'étrange pour le groupe, affirmant que les joueurs ne s'étaient pas sentis à l'aise face à la manière dont l'attaquant argentin avait choisi d'exprimer sa position.

Baena a déclaré, selon des propos rapportés par le réseau « Foot Mercato » : « Il est naturel que ce soit un peu étrange lorsqu'un de mes coéquipiers annonce publiquement son souhait de partir, cela ne nous a pas vraiment plu, mais je comprends qu'un joueur puisse hésiter s'il reçoit une offre du Barça ou du Real Madrid. »

Il a ajouté que l'objection des joueurs n'était pas liée au désir d'Álvarez de vivre une nouvelle expérience, mais plutôt à la manière dont il avait annoncé sa position devant tout le monde, soulignant que ses coéquipiers lui auraient apporté leur soutien quelle que soit la décision qu'il aurait prise concernant son avenir.

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Baena a précisé qu'il n'avait pas personnellement parlé avec l'attaquant argentin au sujet de cette crise, mais qu'il estime qu'Álvarez était bien conscient de la nature de son comportement et de l'impact possible de ses déclarations sur sa relation avec le reste des joueurs à l'intérieur du vestiaire.

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Le joueur de l'Atlético de Madrid a poursuivi en indiquant qu'Álvarez avait géré la situation par la suite, après avoir présenté des excuses à ses coéquipiers pour la manière dont les choses s'étaient présentées, considérant que cette démarche est à mettre au crédit de l'attaquant argentin et confirme qu'il avait pris conscience du mécontentement qu'il avait provoqué.

Dans le même temps, Baena a tenu à souligner que le différend n'avait pas affecté l'investissement quotidien d'Álvarez auprès de l'équipe, expliquant que le joueur continue de travailler dur lors des entraînements et cherche à retrouver son meilleur niveau et à aider l'Atlético de Madrid dans les différentes compétitions.

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La star espagnole a également abordé la position des supporters de l'Atlético de Madrid à l'égard de cette affaire, estimant qu'ils ont de bonnes raisons d'être mécontents de la manière dont les événements ont évolué, en référence à la polémique qui a accompagné les déclarations de l'attaquant argentin et aux spéculations relatives à son avenir.

Les déclarations de Baena reflètent l'ampleur de l'impact qu'a laissé la crise d'Álvarez au sein de l'Atlético de Madrid, après que son souhait de partir s'est transformé d'un simple dossier concernant son avenir personnel en une affaire qui a suscité le débat à l'intérieur du vestiaire, malgré les tentatives de maîtriser la situation et de rétablir le calme entre les joueurs.

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Julián Álvarez a été au centre des conversations des médias internationaux lors du dernier mercato estival, après avoir annoncé son souhait de quitter l'Atlético de Madrid, dans un contexte de forte volonté de la part du Barça de l'enrôler pour renforcer son secteur offensif, en particulier après le départ du duo Robert Lewandowski et Ferran Torres.

Mais l'Atlético de Madrid a refusé de négocier avec le Barça au sujet d'Álvarez et s'est accroché aux services de la star argentine, qui dispute actuellement sa troisième saison avec le club madrilène, sachant qu'il avait rejoint ses rangs en 2024 en provenance de Manchester City.