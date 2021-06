"À bientôt à la plage !" - Ronaldo, Mbappé et Neuer trollés par le sélectionneur hongrois Rossi

L'Italien s'est tourné vers les réseaux sociaux pour envoyer un message ironique contre trois des meilleurs joueurs d'Europe.

Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe et Manuel Neuer ont tous été trollés sur les réseaux sociaux par le sélectionneur de la Hongrie Marco Rossi après leurs éliminations respectives de l'Euro 2020 dès les huitièmes de finale. La France, l'Allemagne et le Portugal ont tous été éliminés du tournoi lors des huitièmes de finale cette semaine par, la Suisse, l'Angleterre et la Belgique se qualifiant pour les quarts de finale à leurs dépens.

La Hongrie a fait bonne figure contre les trois poids lourds du groupe F, dans le groupe de la mort, mais a finalement été éliminée. Les Hongrois ne sont pas passés loin de la qualification et étaient même en huitièmes de finale, provisoirement, lorsqu'ils menaient contre l'Allemagne lors du dernier match, mais ils ont finalement craqué. Marco Rossi a préféré voir le côté amusant de la chose après les avoir toutes vues échouer au tour suivant.

L'Italien a publié sur Instagram une image photoshopée du capitaine portugais Cristiano Ronaldo, de la star française Kylian Mbappé et du gardien allemand Manuel Neuer debout avec des sacs à bagages sur une plage pendant qu'il regarde depuis le bord de mer. Le sélectionneur hongrois a ajouté encore un peu plus de sel sur leurs plaies ouvertes avec la légende: "A bientôt à la plage!"

Le Portugal, champion d'Europe en titre, a été le premier à être éliminé de la compétition, la Belgique remportant une victoire 1-0 sur l'équipe de Fernando Santos grâce à une frappe féroce de Thorgan Hazard en dehors de la surface. La France, qui a perdu contre le Portugal en finale du dernier Euro avant de remporter la Coupe du monde en Russie deux ans plus tard, a été la suivante à tomber en perdant après avoir mené 3-1 contre la Suisse dans les 10 dernières minutes du match.

Les Bleus ont finalement perdu cette confrontation contre la Nati lors d'une séance de tirs au but, Kylian Mbappé ratant son cinquième tir décisif venant aggraver un championnat d'Europe décevant pour la superstar du Paris Saint-Germain. L'Allemagne a également subi une douloureuse défaite perdant 2-0 contre son rival anglais à Wembley grâce aux buts de Raheem Sterling et Harry Kane en deuxième mi-temps.

On s'attendait à ce que la Hongrie soit le fer de lance du Groupe F, mais elle a montré son courage en limitant le Portugal à 0-0 jusqu'aux 10 dernières minutes de son match d'ouverture, avant de finalement s'incliner 3-0. L'équipe de Rossi s'est appuyé sur cette performance en faisant un impressionnant match nul 1-1 contre la France lors de la deuxième journée, et était à sept minutes de la qualification pour les huitièmes de finale après avoir établi une avance de 2-1 lors de son dernier match contre l'Allemagne, le but tardif de Leon Goretzka ayant brisé le rêve hongrois.