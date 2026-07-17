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À Beşiktaş, Mohamed Salah percevra la moitié de son salaire de Liverpool, selon les termes de son contrat désormais connus

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La star égyptienne s’apprête à entamer une nouvelle aventure sur les terrains européens.

Selon plusieurs sources médiatiques, les termes du futur contrat de la star égyptienne Mohamed Salah avec Beşiktaş sont désormais connus, alors qu’un accord a été trouvé pour son arrivée dans les prochains mois.

Des médias avaient déjà fait état de négociations intenses entre le club stambouliote et la star égyptienne pour un transfert gratuit, suite au départ de l’attaquant de Liverpool en fin de saison dernière.

Selon le journaliste Santi Ona, un accord verbal a été trouvé pour un prêt d’une saison, avec option d’achat.

Il percevra un salaire annuel de 10 millions d’euros, auquel s’ajouteront 2 millions d’euros de primes, soit au maximum la moitié des 24 millions d’euros qu’il gagnait à Liverpool.

Selon des sources précédentes, l’attaquant de 34 ans aurait préféré un bail de trois ans à 15 M€ par saison, option finalement non retenue.

Beşiktaş deviendra le septième club de la carrière de Mohamed Salah, après les Al-Mokawloon Al-Arab, le FC Bâle, Chelsea, la Fiorentina, l’AS Rome et, bien sûr, son passage majeur à Liverpool.

Avec les Reds, entre 2017 et 2026, il a conquis deux titres de champion d’Angleterre et une Ligue des champions, en plus de plusieurs distinctions personnelles.

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