Avec les années, la vitesse est généralement la première qualité physique qu’un footballeur perd ; pourtant, quand il s’agit de la légende Lionel Messi, la logique s’efface au profit de statistiques hors norme.

À 39 ans, le capitaine de l’équipe nationale argentine ne se contente pas de guider les « Albicelestes » vers une nouvelle finale de Coupe du monde : il occupe aussi la tête du classement des buteurs de la Coupe du monde 2026 et lutte avec acharnement pour figurer en haut des classements des passeurs décisifs et des dribbles réussis.

Les surprises ne s’arrêtent pas là : les statistiques officielles indiquent même qu’il a atteint, lors de cette Coupe du monde, une vitesse maximale supérieure à celle enregistrée au Qatar en 2022, où il avait mené son pays au titre et été désigné meilleur joueur du tournoi.

Il est clair que Messi a perdu l’explosivité qui caractérisait ses années barcelonaises ; entre 2009 et 2015, sa vitesse maximale oscillait entre 32,5 et 33,5 km/h, et frôlait parfois les 34 km/h. À titre de comparaison, l’un des joueurs les plus rapides de la planète, le Français Kylian Mbappé, a récemment été chronométré à 35 km/h ; selon les experts de la performance sportive, un footballeur perd en moyenne 2 % de sa vitesse entre 30 et 35 ans, puis près de 3 % par an au-delà, d’après ESPN.

Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, à l’âge de 35 ans, il avait atteint 29,38 km/h. Même s’il était alors loin de ses records physiques antérieurs, il a continué à faire la différence grâce à son génie, sa vision du jeu, sa capacité à déstabiliser les défenses et ses passes décisives dans le dernier tiers.

Lors de la Coupe du monde 2026 en cours, la star argentine a surpris son monde en atteignant 30,9 km/h face à l’Algérie, soit une progression de plus de 5 % par rapport à ses pointes de 2022.

Cette hausse de la vitesse maximale ne s’accompagne toutefois pas d’une augmentation des distances parcourues ; au contraire, la distance totale a nettement diminué au fil des ans.

La plus longue distance parcourue par Messi dans ce tournoi a été enregistrée lors de la demi-finale épique contre l’Angleterre, avec 8,2 km en 90 minutes. atteignant alors 29 km/h. Preuve que le temps a façonné son jeu : il dose désormais ses efforts avec une intelligence remarquable et intervient aux moments décisifs, mais ses pointes de vitesse démontrent qu’il conserve intact son pouvoir d’éblouissement et continue de défier les lois de la physique.