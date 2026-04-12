L'Union Berlin fait l'histoire. Actuellement onzième de Bundesliga, le club a nommé Marie-Louise Eta (34 ans) au poste d'entraîneur principal, faisant d'elle la première femme à diriger une équipe dans l'un des grands championnats européens.

Après la cuisante défaite 3-1 sur la pelouse du FC Heidenheim, la direction du club berlinois a décidé de limoger Steffen Baumgart et de promouvoir Eta. La jeune entraîneuse était jusqu’à présent en charge de l’équipe des moins de 19 ans de l’Union Berlin.

L’Union Berlin espère ainsi inverser la tendance grâce à cette nomination en cours de saison. « Nous vivons jusqu’à présent une deuxième partie de saison très décevante, et nous ne nous laissons pas tromper par notre classement en Bundesliga », indique un communiqué.

« Nous sommes dans une situation critique et avons un besoin urgent de points pour assurer notre place dans le championnat. » Actuellement en milieu de tableau, le club ne compte que sept unités d’avance sur la zone de relégation.

Depuis la trêve hivernale, le club berlinois n’a remporté que deux des quatorze matchs disputés. « Nous ne croyons pas en notre capacité à poursuivre sur cette lancée », analyse le directeur général Horst Heldt. « Je suis ravi que Marie-Louise ait accepté d’assumer ce rôle à titre intérimaire, avant de devenir, comme prévu, l’entraîneuse principale de l’équipe féminine professionnelle cet été. »

Nommée en novembre 2023 première entraîneuse adjointe de l’histoire de la Bundesliga, elle s’assoirra sur le banc pour la première fois la semaine prochaine, à l’occasion de la réception du VfL Wolfsburg.