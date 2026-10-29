Ismaïl Jakobs, joueur du club turc de Galatasaray, a annoncé sa retraite internationale avec la sélection du Sénégal, une décision surprenante compte tenu de ses 27 ans.

Jakobs avait été convoqué pour la première fois en 2022 avec la sélection du Sénégal, et a participé aux deux dernières éditions de la Coupe du monde, en plus de la Coupe d'Afrique des nations 2023 et 2025. Après avoir disputé 33 matches internationaux dans lesquels il a joué un rôle de premier plan, il aurait pu continuer à jouer, mais il a décidé de prendre une retraite anticipée de la sélection sénégalaise.

Le joueur sénégalais a déclaré, selon le site « Foot Mercato » : « J'ai rejoint la sélection nationale alors que j'étais un jeune garçon, et je la quitte en homme mûr. J'emporte avec moi des souvenirs inoubliables, des amitiés qui durent toute une vie, et une gratitude qui restera gravée dans mon cœur à jamais. »

Il a poursuivi : « Bien que j'aie grandi en Allemagne, le Sénégal m'a accueilli avec une grande chaleur et un immense amour. Le pays, les supporters, mes coéquipiers et la culture qui m'ont fait sentir chez moi dès le premier instant. Grâce au Sénégal, j'ai pu réaliser mes rêves d'enfance et vivre des moments que je chérirai à jamais. »

Il a continué : « En tant que fils d'un père sénégalais, j'ai eu le plaisir de réaliser non seulement mon rêve, mais aussi celui de mon père. Aujourd'hui, le temps est venu d'ouvrir un nouveau chapitre. Je veux me concentrer sur mon parcours avec mon club et consacrer plus de temps précieux à moi-même et à ma famille. »

Il a conclu : « Parce que le temps est précieux, et que certains moments ne se reproduisent pas. Mon aventure sur le terrain avec le Sénégal touche à sa fin, mais mon attachement à ce pays restera éternel. »

Il convient de rappeler qu'Ismaïl Jakobs avait suscité une grande controverse après la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 face au Maroc, après avoir affirmé que 3 joueurs avaient été victimes d'une intoxication alimentaire.

Jakobs a affirmé que le moment où sont apparus les symptômes et leur intensité laissaient penser que ce qui s'était produit était intentionnel.

Il a ajouté : « Je ne peux pas l'affirmer de manière catégorique, mais mon avis personnel est que trois de nos joueurs ont été victimes d'un empoisonnement. »

Il a poursuivi : « Ce n'était pas une intoxication alimentaire ordinaire, 3 joueurs se sont écroulés au même moment, et c'était extrêmement effrayant. Je ne veux pas porter d'accusations, mais ce qui s'est passé n'était pas accidentel. »