Le football en regorge. Ces histoires de prodiges qui suscitent très tôt un immense engouement, mais qui, une fois plongés dans le monde impitoyable du football professionnel, ne parviennent pas à répondre aux attentes démesurées placées en eux. Leur étoile s’éteint et, un jour, leur nom ne revient plus que lorsqu’on demande : « Au fait, qu’est-il devenu ? »

Yusuf Demir était en bonne voie, ou plutôt en mauvaise voie, pour devenir l’une de ces histoires. « La chute de l’ancien joyau du Barça s’aggrave encore », titrait Sport Bild début février. Galatasaray avait tout bonnement résilié le contrat que le joueur, alors âgé de 22 ans, avait signé trois ans et demi plus tôt. Il n’avait disputé que 26 matches pour le grand club turc sur cette période. De prodige, Demir était devenu un joueur en échec.

À 15 ans, ce gaucher doté d’une technique exceptionnelle s’était retrouvé pour la première fois sous les projecteurs au-delà des frontières autrichiennes. Début janvier 2019, lors de la Mercedes-Benz Junior Cup, un prestigieux tournoi en salle des moins de 19 ans organisé à Sindelfingen, il avait enchaîné les prestations brillantes avec les juniors du Rapid Vienne face aux jeunes du Bayern Munich, du VfB Stuttgart ou du FC Liverpool. Le talent pur de Demir balle au pied était alors sur toutes les lèvres. Élu meilleur joueur du tournoi, il en devenait le plus jeune lauréat depuis la première édition, en 1991.

Fin 2019, Demir faisait ses débuts professionnels avec le Rapid à 16 ans. Un an après sa première démonstration à la Mercedes-Benz Junior Cup, il y était de nouveau élu meilleur joueur en 2020 et remportait cette fois le titre avec les Viennois. Depuis, l’étiquette de « Messi autrichien », flatteuse d’un côté mais jamais bénéfique à un jeune joueur de l’autre, lui collait à la peau. Ses ambitions étaient à la hauteur : « Par exemple, gagner le plus de titres possible, voire la Ligue des champions. Personnellement, depuis que je suis tout petit, je rêve de remporter un jour le Ballon d’Or », confiait Demir, alors âgé de 17 ans, à Transfermarkt.

À 18 ans, Yusuf Demir rejoint le FC Barcelone

Au Rapid, ses premiers pas dans le football adulte s’étaient plutôt bien passés. Il avait rapidement obtenu du temps de jeu régulier, des titularisations et, malgré son jeune âge, pesait déjà sur le jeu. Peut-être aurait-il eu intérêt à rester plus longtemps dans son club formateur pour continuer à progresser tranquillement. Mais le grand FC Barcelone lui avait fait les yeux doux alors qu’il venait tout juste d’avoir 18 ans.

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« C’était mon grand souhait de rejoindre ce club », a récemment déclaré Demir à la Wiener Zeitung. Aujourd’hui, nous savons tous que cela n’a pas fonctionné. Réduire cet échec au fait qu’un départ vers un club de dimension mondiale comme le Barça arrivait tout simplement trop tôt serait pourtant simpliste. Des circonstances malheureuses ont aussi compliqué sa situation à Barcelone.

Car le Barça, à court d’argent depuis des années, traversait des difficultés financières particulièrement importantes à l’arrivée de Demir, à l’été 2021. Sur le terrain, le jeune joueur, prêté dans un premier temps par le Rapid pour la modique somme de 500 000 euros, montrait des choses intéressantes. Il obtenait régulièrement sa chance et s’en sortait plutôt bien. Mais les modalités du transfert prévoyaient qu’après dix apparitions, Barcelone serait obligé de recruter définitivement le milieu offensif pour dix millions d’euros.

La frappe sur la barre fatidique de Yusuf Demir au Barça

Une dépense que les Catalans, minés par les dettes, ne pouvaient finalement pas prévoir dans leur budget. Demir a ainsi appris à ses dépens que, dans le football, un destin personnel se joue parfois à quelques centimètres. Fin novembre 2021, la légende du Barça Xavi, qui venait de succéder à Ronald Koeman au poste d’entraîneur, l’avait titularisé en Ligue des champions contre Benfica. À la 43e minute, le joueur, alors âgé de 18 ans, avait bien failli offrir les trois points aux siens. Mais sa magnifique frappe enroulée du gauche, décochée depuis l’angle droit de la surface de réparation, avait heurté la barre au lieu de finir au fond des filets.

Quelques centimètres plus bas, Barcelone aurait peut-être remporté ce match et se serait ainsi qualifié pour les huitièmes de finale dès la cinquième journée de la phase de groupes. Mais la barre ayant fait obstacle au but de rêve de Demir, le score est resté de 0-0. Lors de la dernière journée, Benfica a finalement dépassé les Espagnols, battus pour leur part 3-0 par le Bayern Munich. Au lieu de la Ligue des champions, le Barça n’a plus disputé que la Ligue Europa lors de la seconde partie de saison, perdant ainsi d’importantes recettes. Il n’y avait donc plus d’argent pour recruter définitivement Demir, qui n’a jamais disputé de dixième match pour le club qu’il rêvait de rejoindre.

Bien sûr, il est vain de spéculer sur ce qu’aurait été la suite de son parcours dans d’autres circonstances. Toujours est-il que son aventure au Barça s’est achevée après seulement six mois. En janvier 2022, l’international autrichien à quatre reprises est retourné au Rapid. Six mois plus tard, il rejoignait Galatasaray contre une indemnité de transfert de six millions d’euros, mais ne s’y est pas du tout épanoui. « Le monde du football en Turquie est complètement différent. Les Turcs sont émotifs, fanatiques, impulsifs. J’ai eu du mal avec ça », dit le fils de parents turcs à propos de son expérience manquée à Istanbul, tout en soulignant être « Autrichien de mentalité ».

Comment s’est déroulée la carrière de Yusuf Demir depuis son transfert à Galatasaray ?

Très loin d’une place de titulaire à Galatasaray, Demir s’est fait prêter au FC Bâle en 2023. Mais des problèmes de blessures, entre autres, ont transformé l’espoir de relancer sa carrière en Suisse en un nouveau chapitre de son lent déclin. À cette année perdue à Bâle a succédé une année et demie supplémentaire perdue à Galatasaray, où il ne jouait presque jamais en championnat. Après n’avoir disputé que 29 minutes de Süper Lig lors d’une entrée en jeu durant la première moitié de la saison 2025/26, le club et le joueur ont donc décidé de se séparer début février 2026.

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Le Rapid a accueilli Demir, qui tenait absolument à rentrer chez lui. Mais après plusieurs années avec très peu de temps de jeu, sa condition physique laissait logiquement à désirer. Le joueur de retour au club a donc accepté une mesure remarquable : « En raison de mon manque de condition physique, je n’ai pas demandé un centime au Rapid durant les premiers mois », a révélé Demir à la Wiener Zeitung. Il n’avait reçu qu’un « contrat collectif », « pour être enregistré ». Lui qui avait joué la Ligue des champions avec le FC Barcelone à 18 ans et gagné des millions à Galatasaray ne touchait soudain plus que le salaire minimum. « C’était environ 1 500 euros », a raconté Demir.

Ses premiers mois de retour à Vienne ont aussi clairement montré tout ce qui manquait physiquement à l’ancien prodige. Il n’a disputé son premier match qu’en avril. À la mi-mai, la saison passée s’est ensuite achevée pour lui sur une prestation particulièrement malheureuse : lors d’une défaite 2-0 contre Sturm Graz, il figurait pour la première fois dans le onze de départ du Rapid depuis son retour, mais a dû quitter le terrain après un peu plus de 20 minutes. Frustré, il avait jeté une chaussure hors du terrain, et celle-ci était partie en direction du quatrième arbitre. L’arbitre y a vu un geste antisportif et l’a expulsé. « Ce n’était pas volontaire. Je voulais simplement jeter la chaussure hors du terrain, mais elle est partie dans la mauvaise direction », s’est défendu Demir.

Yusuf Demir de retour au Rapid Vienne : prêt à relancer sa carrière

Il peut désormais en rire. Notamment parce que, cette saison, tout se passe enfin bien de nouveau. « J’ai pu travailler dur sur moi-même », a expliqué Demir sur Sky, précisant avoir retrouvé toute sa condition physique au cours de l’été. « Il y avait des choses qu’il devait changer, et nous, les entraîneurs, devions l’y aider », a déclaré son entraîneur Johannes Hoff Thorup dans le podcast 1899FM.

Sous les ordres du Danois, Demir affiche une forme constamment excellente en 2026/27 et occupe une place de titulaire indiscutable chez le leader de la Bundesliga autrichienne. Sur ses huit derniers matches de championnat, il a été impliqué dans huit buts, avec quatre réalisations et quatre passes décisives. Ce technicien de haut niveau ne fait plus seulement la différence individuellement : il joue aussi pour l’équipe. Il dispose de « certaines libertés en attaque, mais le travail défensif n’est pas négociable, il est important », a récemment souligné Demir. Sur le terrain, il prouve qu’à 23 ans désormais, il est « un nouveau joueur », comme le souligne son entraîneur Hoff Thorup.

« Je suis sûr que je vais de nouveau faire parler de moi », avait annoncé Demir dès le printemps. Il est encore jeune, mais a déjà beaucoup vécu et semble avoir suffisamment mûri pour que rien ne s’oppose à un nouveau départ dans sa carrière. « Ici comme là-bas, c’est du football », dit Demir, conciliant avec humilité son passé à Barcelone et son retour aux sources. « Peu importe jusqu’où tu es monté, cela ne fait pas de toi une meilleure personne. Tu continues à t’asseoir à table avec tes parents. Ça n’a pas changé. »