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imago-sport-1083186472.jpgDeFodi Images
Christian Guinin
Traduit par

« 99 % de mes revenus avaient disparu » : une légende du Real Madrid perd près de 160 millions d’euros

LaLiga
R. Carlos
Real Madrid

La légende brésilienne du football Roberto Carlos a révélé qu’il ne lui restait plus grand-chose de la fortune gagnée durant sa carrière professionnelle.

Lors du Portugal Football Summit, à Lisbonne, le désormais âgé de 53 ans a parlé ouvertement de ses problèmes en dehors des terrains et a révélé qu’il avait perdu presque toute sa fortune.

Malgré des engagements lucratifs, notamment à l’Inter Milan, au Real Madrid et à Fenerbahçe Istanbul, Carlos a reconnu avoir, par le passé, fait des affaires avec les mauvaises personnes, qui se sont ensuite enrichies grâce à ses biens.

« J’ai eu des problèmes avec des gens qui ont vidé mon compte bancaire. J’ai perdu 99 % de tout ce que j’ai gagné grâce au football », a déclaré l’ancien latéral. « J’ai eu un problème familial très grave. Je me suis couché jeudi à minuit et, vendredi, j’ai reçu une pile de documents dont je ne savais rien. C’est là que j’ai compris que j’avais perdu tout mon passé. »

À ce sujet, il a expliqué avoir « fait des erreurs », qu’il regrette aujourd’hui amèrement. Il a donc lancé un appel aux jeunes joueurs encore en activité, leur demandant de ne pas compter uniquement sur leur carrière de footballeur. « J’ai toujours réfléchi à des projets pour l’avenir après ma carrière active. »

Le Brésilien a ajouté : « Il s’agit de se construire une histoire en tant que joueur et d’utiliser son image. Quand j’ai décidé de quitter le football, j’avais déjà ma licence de directeur sportif et je travaillais avec de nombreuses marques. » Il en profite aujourd’hui énormément, même si de grandes parties de son ancienne fortune ne sont plus là.

FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALGetty Images

Combien d’argent Roberto Carlos a-t-il gagné durant sa carrière ?

Selon les estimations, Carlos, considéré comme l’un des meilleurs arrière gauches de l’histoire, a gagné environ 160 millions d’euros au cours de sa carrière. D’après la chaîne brésilienne Globo, le joueur de 53 ans aurait surtout eu des problèmes avec des agents de joueurs par le passé.

Avec la Seleçao, Carlos a remporté la Coupe du monde en 2002 et, avec les Merengue de Madrid, il a également gagné la Ligue des champions à trois reprises ainsi que le championnat d’Espagne à quatre reprises. Aujourd’hui, il travaillait comme entraîneur de jeunes et ambassadeur de marque pour le Real.

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