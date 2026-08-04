C’est ce que rapporte le quotidien Bild ce mardi. Selon ces informations, le très rapide joueur de 27 ans ne se sentirait plus à l’aise en Arabie saoudite, à Al Ittihad, et voudrait revenir au Bayer 04.

À Leverkusen, Diaby a vécu la meilleure période de sa carrière entre 2019 et 2023. En 172 matches officiels, il a contribué à 49 buts et 47 passes décisives, avant de rejoindre Aston Villa pour 55 millions d’euros. Après une seule année, 54 matches officiels et 21 implications sur des buts, il a poursuivi sa route vers l’Arabie saoudite pour 60 millions d’euros, où il a tout de même délivré 31 passes décisives en 71 matches.

Diaby coûterait probablement 30 millions d’euros au Bayer Leverkusen

Mais désormais, cette aventure dans la Saudi Pro League, certainement très lucrative sur le plan financier, devrait déjà prendre fin. Le contact avec Leverkusen et le directeur sportif Simon Rolfes ne se serait jamais rompu, affirme ledit article. Entre-temps, les négociations autour d’un retour seraient même très avancées.

Leverkusen devrait sans doute débourser 30 millions d’euros pour Diaby, qui serait aussi courtisé par l’Inter Milan et Benfica Lisbonne. Diaby lui-même serait prêt à consentir à une énorme baisse de salaire pour revenir en Rhénanie. À Al Ittihad, il percevrait dix millions d’euros nets. Son contrat court encore jusqu’en 2029.

Il y a sept ans, Leverkusen avait versé 15 millions d’euros au Paris Saint-Germain pour s’attacher les services de l’ailier, qui s’intégrerait idéalement dans le système en 4-3-3 du nouvel entraîneur Carles Martinez et formerait, avec la recrue Afonso Moreira (arrivé de Lyon pour 29,5 millions d’euros), un duo d’ailiers tout à fait impressionnant.

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