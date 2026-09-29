Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, a affiché une grande satisfaction quant au niveau affiché par ses joueurs lors de la victoire difficile face à la Belgique sur le score d'un but à zéro, soulignant que la participation de tous les éléments de l'équipe représente l'un de ses objectifs les plus importants dans la phase actuelle.

Les déclarations de Zidane après le match n'étaient pas de simples paroles, puisqu'il les a traduites concrètement en procédant à « 9 changements » par rapport à l'équipe qui avait affronté la Turquie, offrant à plusieurs joueurs l'occasion d'être titulaires pour la première fois, ce qui a débouché sur une performance ayant séduit l'entraîneur français.

Zidane s'est exprimé sur la chaîne « TF1 » après le match, dans une ambiance festive suite au but assassin de Michael Olise à la 88e minute, l'entraîneur français apparaissant profondément touché par la prestation de son équipe face à la Belgique.

Zidane a déclaré : « Oui, et pas seulement avec le ballon. Ce soir, la situation ressemblait au match contre la Turquie, mais la pelouse était bien meilleure. Nous avons été excellents dans tout, dans le pressing aussi, face à une équipe belge solide. »

Il a ajouté : « Nous avons tenu bon, nous avons été formidables et courageux, et nous n'avons pas eu peur d'avancer jusque dans la moitié de terrain adverse. C'est ce qui m'a plu, c'est ce que nous voulons. Nous avons peut-être un peu reculé en seconde période, mais c'est compréhensible, car nous avons effectué 9 changements. Et ce qui est formidable, c'est que tout le monde participe, c'est ce que nous aimons. »









Olise embrase la joie de Zidane

Le moment décisif est survenu à la 88e minute, lorsque Michael Olise a déchaîné une immense joie française, après être entré en jeu quelques minutes plus tôt, avant de percer la défense belge, de dribbler l'un des défenseurs et de frapper du pied gauche un ballon puissant qui s'est logé dans les filets. Zidane n'a pas pu se contenir après le but, laissant éclater une célébration spontanée le long de la ligne de touche, dans une grande liesse des joueurs sur le banc de touche.

Après la rencontre, l'entraîneur français est revenu sur les détails de la célébration avec un large sourire, reconnaissant avoir été touché par le but du joueur du Bayern Munich, déclarant : « Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai vu Olise dribbler, et je me suis dit : il va marquer. Je l'encourageais de toutes mes forces ! ». Ce but était le premier d'Olise sous le maillot des Bleus sous la direction de Zidane, offrant à l'entraîneur français l'un des moments les plus marquants de la soirée.

















Il n'y a pas de onze de départ figé

Zidane a salué les choix qu'il a effectués face à la Belgique, après avoir lancé plusieurs joueurs pour la première fois comme titulaires, parmi lesquels Da Cunha, Jacquet, Diouf et Lepaul, affirmant que la concurrence pour le temps de jeu est ouverte à tous.

Il a déclaré : « C'est exactement de cela qu'il s'agit, nous participons tous. Ce que j'aime dans cette équipe, c'est que tout le monde a un sentiment d'appartenance, et c'est ce que je souhaite pour mon équipe. Tout le monde doit participer et penser : je vais apporter quelque chose. »

Il a précisé : « Ensuite, c'est à moi de prendre les décisions, mais ils doivent être prêts. Ils étaient tous prêts. Nous avons effectué 9 changements, et ils ont tous été exceptionnels. »

Zidane a également loué les prestations de Da Cunha, Doué et Jacquet, insistant sur la difficulté de choisir un seul joueur dont parler, et il a ajouté : « C'est difficile de parler d'un seul joueur. C'est une équipe. »









Zidane réclame du repos

Après un début peu convaincant face à la Turquie, l'équipe de France est apparue plus solide et plus dominatrice face à la Belgique, mais Zidane a refusé de se préoccuper prématurément du prochain match face à l'Italie au Stade de France, préférant offrir à ses joueurs l'occasion de reprendre leur souffle.

Il a déclaré : « Nous avons besoin de repos. Nous avons beaucoup voyagé, et nous ne nous sommes pas assez entraînés. J'ai hâte que les joueurs de mon équipe récupèrent et qu'ils prennent un peu de repos. Nous allons rentrer à la maison, et c'est une bonne chose. »

Après la victoire sur la Belgique, il est apparu clairement que Zidane ne veut pas construire une équipe reposant sur un groupe fixe de joueurs, mais une équipe dont tous les éléments sentent qu'ils ont un rôle à jouer lorsque l'occasion se présente.