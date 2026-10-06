L'éclat d'Eduardo Camavinga avec l'équipe de France n'a pas été un simple moment fugace : il est apparu comme une annonce claire du retour du joueur du Real Madrid sur la voie que tout le monde attendait de le voir emprunter depuis ses débuts. Sous la houlette de Zinédine Zidane, le milieu de terrain français a retrouvé un peu de son éclat, offrant à José Mourinho un précieux renfort avant la reprise des compétitions avec le Real Madrid.

Depuis ses débuts avec Rennes en 2019, alors qu'il avait dix-sept ans, le nom de Camavinga a été associé à d'énormes attentes, avant qu'il ne rejoigne le Real Madrid en 2021 et ne joue un rôle décisif dans le parcours de l'équipe vers le sacre en Ligue des champions.

Mais sa carrière n'a pas ensuite suivi la régularité espérée : sa présence a progressivement décliné, plusieurs entraîneurs se sont succédé à la tête de l'équipe, tandis qu'il s'est souvent retrouvé prisonnier du banc des remplaçants, avant de vivre la saison dernière l'une des périodes les plus difficiles de sa carrière.

Les choses se sont encore compliquées après son expulsion face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions, une faute qui a laissé une trace évidente sur sa saison, avant de disparaître ensuite des plans de Didier Deschamps dans la liste de la Coupe du monde.

Avec l'arrivée de José Mourinho aux commandes, Camavinga a bénéficié de davantage de temps de jeu depuis le début de la saison, et a progressivement commencé à retrouver son niveau, tirant également profit de son éloignement des blessures.

Cette amélioration a suffi à pousser Zinédine Zidane à le convoquer en équipe de France, dans la première liste du nouvel entraîneur, et la réponse est venue rapidement sur le terrain, selon ce qu'a rapporté le site français « Foot Mercato ».

Après des prestations remarquées durant la trêve internationale, Camavinga a retrouvé le onze de départ face à la Belgique au Stade de France, et a livré l'un de ses meilleurs matchs sous le maillot des Bleus.

En 88 minutes de la victoire 4-1, le joueur du Real Madrid a imposé sa domination au milieu de terrain, avec une précision de passes de 89 %, et a délivré 11 passes dans le dernier tiers, étant l'une des clés majeures de la construction des offensives françaises.

Son influence ne s'est pas limitée au secteur offensif : il a fourni un gros effort physique face aux attaques belges, récupérant 8 fois le ballon et réalisant 4 interceptions, formant un duo solide avec Manu Koné.

Cette brillante prestation a réjoui le Real Madrid, tandis que les éloges se multipliaient à l'égard de Camavinga en Espagne, surtout après que le joueur a semblé plus confiant et plus influent sous la direction de Zidane.

Pour Mourinho, ce que Camavinga a montré avec la France représente un cadeau précieux : l'entraîneur du Real Madrid dispose désormais d'un milieu de terrain qui retrouve progressivement l'image qui avait poussé le club à s'attacher ses services, tandis que Zidane semble avoir trouvé en Camavinga une pièce maîtresse de son projet avec l'équipe de France.