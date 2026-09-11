87 secondes qui révèlent la surprise : Al-Hazm foudroie Al-Ahli avec des statistiques historiques

Al-Hazm a porté un coup précoce à Al-Ahli lors de la rencontre qui réunit les deux équipes, ce vendredi soir, dans le cadre de la septième journée de la Roshn Saudi League, après avoir réussi à faire trembler les filets d'Al-Raqi dans un tempo décisif, inscrivant ainsi un nouveau record dans l'histoire de ses participations à la compétition.

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Le but d'Al-Hazm est venu par l'intermédiaire d'Ahmed Al-Nakhli à la deuxième minute du temps additionnel de la première période, profitant d'une occasion idéale qui lui a offert l'avantage quelques minutes avant l'entame de la seconde mi-temps, un but d'une grande importance pour l'équipe au niveau du déroulement de la rencontre.

Le but d'Al-Nakhli n'a pas été qu'un simple avantage temporaire pour Al-Hazm, puisqu'il s'est accompagné d'un chiffre remarquable selon le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques du football, devenant le deuxième but le plus rapide inscrit par l'équipe dans l'histoire de ses participations à la Pro League.

Selon « Opta », Al-Hazm a inscrit son but après seulement 87 secondes à partir du début de la période décomptée par l'arbitre en plus du temps réglementaire, se plaçant à la deuxième place parmi les buts les plus rapides de l'équipe dans l'histoire de la Pro League, derrière son but face à Al-Ittihad en 2009, qui était survenu après seulement 12 secondes.

En revanche, le but d'Al-Hazm est devenu le deuxième but le plus rapide encaissé par Al-Ahli dans l'histoire de ses participations à la Pro League, après le but de Sergej Milinković-Savić dans les filets d'Al-Raqi en octobre 2023, survenu après seulement 45 secondes, ce chiffre révélant un paradoxe historique pour les deux équipes.

Ces chiffres confirment qu'Al-Hazm a réussi à exploiter un moment extrêmement décisif face à Al-Ahli, après avoir surpris son adversaire à un moment où tout le monde pensait que la première mi-temps touchait à sa fin sans changement au score, permettant à l'équipe de rejoindre les vestiaires avec un avantage précieux.

Les surprises ne s'arrêtent pas là, puisque les chiffres d'« Opta » indiquent qu'Al-Hazm est devenu la seule équipe à avoir inscrit deux buts au cours du premier.

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