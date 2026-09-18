86 minutes qui révèlent la vérité : Mourinho a trouvé l'homme de l'équilibre au Real Madrid

Le retour d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid n'apparaît pas comme un simple retour de joueur après une période d'absence, mais revêt une importance particulière dans les calculs de l'entraîneur portugais José Mourinho, qui voit dans le milieu de terrain français l'un des éléments capables de redonner de l'ordre et de la stabilité à l'équipe.

Bien que Tchouaméni n'ait pas encore retrouvé la pleine condition physique lui permettant de disputer les matchs à son meilleur niveau, il a eu l'occasion de participer face à Elche et a livré des signaux très positifs, renforçant la confiance du staff technique dans sa capacité à réintégrer rapidement le cercle des joueurs titulaires.

Lors de la rencontre, Tchouaméni a été l'un des milieux de terrain les plus précis, ce qui confirme que son retour n'a pas été une simple participation passagère, mais un premier pas vers la reconquête de son rôle central au sein de l'effectif du Real Madrid, comme l'a rapporté le journal espagnol « As ».

Mourinho ne parle pas d'un joueur « indispensable »

Bien que Mourinho tienne toujours à souligner qu'aucun joueur n'est « indispensable » au sein du Real Madrid, le cas de Tchouaméni paraît quelque peu différent.

Le staff technique considère en effet le joueur français comme un élément capable d'apporter à l'équipe l'équilibre qui lui fait défaut à certains moments des matchs, notamment lorsque les espaces s'élargissent entre les lignes et que l'équipe devient vulnérable aux contre-attaques.

Pour cette raison, le mot « indispensable » n'est peut-être pas l'expression la plus juste pour définir la place de Tchouaméni dans le projet de Mourinho, mais les mots « vital » et « essentiel » semblent plus proches du rôle que l'entraîneur attend de lui.

Pour le staff technique, Tchouaméni n'est pas un milieu de terrain comme un autre, mais une pièce maîtresse d'un système censé retrouver de la discipline, de la maîtrise et de l'équilibre.

Le plan général du Real Madrid reposera en grande partie sur la rotation, compte tenu de la densité du calendrier et de la longueur de la saison, mais lorsque viennent les soirées décisives, le choix devient plus difficile, et l'entraîneur a besoin de s'appuyer sur les éléments qui lui offrent le maximum de stabilité, et c'est précisément là que Tchouaméni occupe la place du joueur central.

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Des jours de discrétion avant le retour

Le retour de Tchouaméni à la compétition a connu des jours de discrétion, une approche devenue familière au Real Madrid au cours de la saison actuelle, notamment en ce qui concerne l'état physique des joueurs.

Avant la confrontation face à Elche, Mourinho a évoqué le joueur français, confirmant qu'il aurait l'occasion de participer, mais il a refusé de révéler le nombre de minutes qu'il disputerait.

Mourinho a déclaré en conférence de presse d'avant-match : « Il obtiendra plus de minutes de jeu face à Elche, sans aucun doute. Il progresse constamment, devient plus fort et plus confiant. Il jouera assurément, mais je ne fixerai pas la durée de sa participation. »

À Valdebebas, le plan était plus clair. La tendance était d'accorder à Tchouaméni plus d'une demi-heure, tout en veillant en même temps à ne pas prendre de risques avec lui ni l'exposer à une nouvelle rechute.

Le staff technique tenait à réintégrer le joueur dans l'ambiance des matchs de manière progressive, d'autant qu'il était au sommet de son niveau avant son absence, et il n'était donc nullement disposé à risquer son retour avant qu'il ne retrouve sa pleine condition.

Mais mardi soir, il s'est produit plus que prévu. Tchouaméni a débuté la rencontre au milieu de terrain aux côtés de Federico Valverde, bénéficiant ainsi d'un véritable test de ses capacités physiques et compétitives.

86 minutes qui confirment la disponibilité

La participation de Tchouaméni était censée être limitée, mais il a nettement dépassé la durée théorique qui était prévue pour lui. Le joueur français a disputé 86 minutes complètes, signe fort de son rétablissement et de la reconquête de sa capacité à supporter la pression des matchs.

Le problème de Tchouaméni n'était pas lié à une douleur persistante à la cuisse ces derniers temps, mais le défi essentiel consistait à le réintégrer progressivement dans l'ambiance des entraînements et des matchs, afin qu'il retrouve son rythme compétitif sans précipitation.

Mais face à Elche, le staff technique a décidé d'appuyer sur le bouton et de lui offrir l'occasion d'un véritable retour sur le terrain. Et surtout, Tchouaméni a bien saisi sa chance.

Le joueur n'a pas encore atteint le sommet de son niveau compétitif, ce qui est normal après une période d'absence, mais il a livré une prestation qui lui procure un important regain de moral, tout en envoyant des signaux positifs à Mourinho quant à sa capacité à retrouver son rôle au plus vite.

Les chiffres parlent en faveur de Tchouaméni

Les statistiques du match confirment que Tchouaméni n'a pas été un simple joueur entré pour compléter des minutes limitées, mais qu'il a été clairement présent dans la construction du jeu du Real Madrid et dans la maîtrise du milieu de terrain.

Le joueur a réalisé 40 passes, se plaçant au troisième rang parmi les joueurs du Real Madrid dans ce domaine, derrière Dean Huijsen et Antonio Rüdiger, une statistique généralement dominée par les défenseurs centraux, en raison de leur rôle important dans l'amorce des attaques.

Mais plus important encore que le nombre de passes était leur taux de précision. La précision des passes de Tchouaméni a atteint 95,2 %, faisant de lui l'un des joueurs les plus précis de l'équipe à la passe, seul Arda Güler le surpassant avec une précision de 96,2 %, en tenant compte des milieux de terrain et des attaquants.

Sa participation s'est en outre étendue à la majeure partie du match, et il n'a quitté le terrain que lorsque Mourinho a décidé de faire entrer un plus grand nombre de ses joueurs offensifs dans une tentative de sceller le match et d'obtenir la victoire. C'est là qu'apparaît l'importance de Tchouaméni dans les calculs de l'entraîneur.

Sa présence offre à l'équipe un joueur capable de faire le lien entre les lignes et d'assurer le rôle qui permet au reste des milieux de terrain de se déplacer plus librement, tout en fournissant la protection nécessaire devant la ligne arrière.

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Il a sauvé le Real Madrid dans des moments critiques

La prestation du Real Madrid face à Elche n'a pas été parfaite, elle a même comporté de nombreuses interrogations. Après une première mi-temps remarquable, le niveau de l'équipe a nettement baissé, et certains points négatifs apparus lors de matchs précédents sont réapparus, notamment lorsque l'équipe perd sa concentration et que le niveau d'intensité et de rigueur tactique décline.

Face à cette baisse de régime, Tchouaméni a été l'un des joueurs qui ont préservé une certaine dose d'équilibre au sein de l'équipe. Le joueur français est intervenu à quatre reprises pour sauver la situation et a contribué à empêcher le Real Madrid de sombrer dans des difficultés plus grandes durant les phases du match où l'équipe a perdu une partie de sa capacité à rivaliser.

Et bien que sa participation ait été plus importante que ce qui était prévu avant la rencontre, Tchouaméni en est ressorti avec une impression très positive. Il est de retour, et cette fois de manière qui semble définitive.

La pierre angulaire du projet de Mourinho

C'est là le point le plus important dans l'histoire du retour de Tchouaméni. Mourinho ne le considère pas uniquement comme un joueur capable d'assurer un rôle défensif au milieu de terrain, mais il voit en lui, à long terme, la figure susceptible de redonner de l'ordre et de la maîtrise au système du Real Madrid.

C'est le joueur capable de protéger l'équipe lorsqu'elle perd le ballon, de fermer les espaces devant les adversaires et d'empêcher les contre-attaques, notamment lorsque l'adversaire récupère le ballon dans les zones situées entre les lignes du Real Madrid.

Pour cette raison, le retour de Tchouaméni à ce moment précis apparaît d'une grande importance pour l'entraîneur portugais. Le Français est désormais fortement pressenti pour participer au prochain derby, il a même une réelle chance de débuter comme titulaire au stade Wanda Metropolitano, mais la décision finale dépendra de l'évaluation de son état physique après quatre jours de repos consécutifs à ses 86 minutes disputées face à Elche.

Les premiers indicateurs semblent positifs, et les sensations du joueur sont bonnes, ce qui ouvre la porte à davantage de minutes et à davantage de participation. Viendra ensuite la trêve internationale avec l'équipe de France, avant que Tchouaméni n'entame une nouvelle étape avec le Real Madrid, où il sera plus qu'un simple milieu de terrain.

Il sera le maillon reliant les lignes, la colle tactique qui préserve la cohésion de l'équipe, et l'élément que recherche Mourinho pour rétablir l'ordre et la maîtrise. Tchouaméni est de retour, mais son retour n'est pas ordinaire.