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À Barcelone, il existe une vérité que personne ne peut nier, mais seuls les chiffres en ont révélé l'ampleur réelle. Une équipe entière, avec toutes ses stars et toute son histoire, n'a joué sans un seul joueur que 85 minutes sur l'ensemble de la saison. Ce joueur, c'est Lamine Yamal, formé au club, passé en un temps record du statut de talent prometteur à celui de cœur battant de Barcelone, et devenu le joueur dont Hansi Flick ne peut jamais se passer.

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Une statistique stupéfiante relayée par « Mundo Deportivo » invite à réfléchir à l'importance de Lamine Yamal pour Barcelone et, surtout, au degré de dépendance de l'équipe envers ce joueur du cru. Sur les 17 matchs officiels disputés jusqu'ici par l'équipe, 13 en Liga et 4 en Ligue des champions, le jeune ailier a été titulaire à chaque rencontre et n'a été remplacé qu'à quatre reprises.

Sur 1 530 minutes possibles, l'équipe de Flick n'a joué que 85 minutes sans Lamine, et le score a toujours tourné en sa faveur. Lors du match à Bakou face à Qarabag, Hansi Flick devra se passer de lui pour la première fois. Ce sera un véritable test, qui révélera l'ampleur de la perte que subira Barcelone lorsque l'équipe devra gagner un match sans Lamine alors que l'issue n'est pas encore décidée.

Un point commun frappant ressort des quatre remplacements : dans tous les cas, Lamine a quitté le terrain alors que le match était pratiquement plié, avec un écart important. Il n'a donc jamais été remplacé dans un match disputé, sous forte pression ou lorsque le score restait indécis.

Le premier exemple remonte au match contre Elche. Lamine a été remplacé à la 65e minute, alors que Barcelone menait déjà 2-0, et l'équipe a poursuivi sur sa lancée jusqu'à une large victoire 5-0. Scénario similaire face à Levante : il est sorti à la 66e minute sur le score de 3-0, après avoir inscrit un doublé, et la rencontre s'est terminée sur le score de 4-2, Barcelone ayant davantage souffert dans les dernières minutes.

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Contre le Real Betis, il a été remplacé à la 70e minute, à 4-2, après avoir marqué un but, et Barcelone a ensuite porté le score à 5-2. Le dernier exemple, face à Alavés, confirme cette tendance : Lamine est sorti à la 74e minute sur le score de 5-0, après un doublé, et le match s'est achevé sur le score de 6-1.

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Quatre matchs, quatre remplacements et quatre situations où le score a permis au staff technique de se passer de son joueur le plus déterminant sans, en apparence, prendre de gros risques sur le plan collectif. L'explication est claire : quand Barcelone maîtrise le déroulement du match, l'équipe peut gérer le temps de jeu de Lamine, mais quand l'incertitude règne, sa présence devient plus importante.

Mais le problème de fond ne se limite pas aux remplacements. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe lorsque Lamine n'est pas sur le terrain et que Barcelone doit trouver des solutions sans sa principale source de puissance offensive. Jusqu'à présent, aucune situation d'urgence ne s'est présentée sans l'international espagnol. Il ne fait aucun doute que son influence façonne le rendement collectif de l'équipe, et son importance se reflète aussi dans son temps de jeu et sa contribution offensive.

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En conclusion, Barcelone dispose d'un avantage compétitif exceptionnel avec Lamine Yamal, mais court aussi le risque de voir cet avantage se transformer en dépendance structurelle. Les quatre remplacements montrent que Flick a trouvé des occasions de le préserver, même s'ils ne permettent pas de voir comment l'équipe réagira lorsqu'elle devra rivaliser sans lui dans une situation de forte pression.

À Bakou, tout le monde obtiendra la réponse pour la première fois. L'équipe de Flick peut-elle gagner sans Lamine ? Ou ces 85 minutes n'étaient-elles que le début d'une histoire de dépendance qui pourrait coûter cher à l'équipe à l'avenir ?