80 millions d'euros menacent Marmoush : Manchester City passe à l'action pour arracher une star de Chelsea

Le nom de Pedro Neto est revenu au premier plan du mercato estival, après que de nouveaux rapports ont révélé des démarches préliminaires susceptibles de conduire l'ailier de Chelsea à Manchester City. Alors que les négociations en sont encore à leurs balbutiements, la grande admiration que lui porte Enzo Maresca pourrait ouvrir la voie à un transfert dont la valeur pourrait atteindre 80 millions d'euros.

J'ai passé au cours des derniers jours plusieurs coups de fil afin de vérifier les informations reliant Manchester City à une nouvelle tentative pour recruter l'une des stars de Chelsea, et ce après les informations que j'avais déjà évoquées concernant l'intérêt du club pour Enzo Fernández et Malo Gusto.

Le site « CaughtOffside » a rapporté : « L'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, manifeste un intérêt réel pour recruter Pedro Neto, un joueur avec lequel il a déjà travaillé et dont il connaît bien le potentiel. »

L'intérêt pour Pedro Neto ne se limite pas à Manchester City, puisque Liverpool surveille également la situation du joueur, même si son intérêt reste jusqu'ici bien moins sérieux que les démarches de City.

Dans le même temps, des personnalités influentes au sein de Chelsea ont avancé l'idée de vendre l'ailier portugais si une offre convenable venait à arriver, la valeur du transfert devant se situer autour de 80 millions d'euros.

Chelsea a continué de dépenser des sommes considérables lors de la période de transferts actuelle, avec notamment le recrutement de Morgan Rogers pour 117 millions de livres sterling, ce qui pourrait contraindre le club à vendre certains joueurs afin de rétablir son équilibre financier.

Même si Pedro Neto ne fait pas partie des noms dont Chelsea souhaite se séparer dans des circonstances normales, la direction du club semble ouverte à l'étude des offres correspondant à son évaluation financière du joueur.

« Pas intransférable »

Le site « CaughtOffside » a rapporté : « Pedro Neto ne figure pas parmi les joueurs qu'il serait impossible de laisser partir à Chelsea, et des discussions internes ont bel et bien eu lieu ces derniers temps au sujet de son avenir. »

Le rapport a ajouté : « Pedro Neto n'est pas un joueur intransférable pour Chelsea. Certaines discussions internes ont déjà eu lieu, et il existe un accord de principe sur la possibilité de le vendre si Manchester City ou tout autre club présente une offre convenable. »

Il a précisé : « La valeur du transfert se situera autour de 80 millions d'euros. Enzo Maresca reste très admiratif du joueur depuis leur collaboration à Chelsea, et il tentera de l'attirer à Manchester City si l'occasion se présente. »

Jusqu'à présent, le dossier n'est pas entré dans la phase des négociations officielles, mais les indices confirment l'existence de démarches préliminaires qui pourraient précéder une demande officielle dans la période à venir.

Dans le même temps, Manchester City devrait également sonder Chelsea au sujet d'Enzo Fernández et de Malo Gusto, dans le cadre de son plan de renforcement de l'effectif.

Il reste à ce jour difficile de savoir lequel de ces trois joueurs représente une priorité pour la direction de City, d'autant que les recruter tous les trois paraît irréaliste, ce qui signifie que le club devra trancher ses priorités dans la période à venir.

L'avenir de Savinho et de Marmoush renforce le besoin d'un nouvel ailier

Le besoin de Manchester City de recruter un nouvel ailier s'accroît, à la lumière des attentes de plus en plus fortes autour d'un départ de Savinho lors du mercato estival actuel.

L'incertitude entoure également l'avenir de l'international égyptien Omar Marmoush, qui souffre d'un manque de temps de jeu, ce qui ouvre la porte à un possible départ si sa situation actuelle se poursuit.

Même si Chelsea n'a habituellement pas pour habitude de vendre ses joueurs à un concurrent direct de Premier League, le club a prouvé ces dernières années sa disposition à conclure de tels transferts lorsque les conditions sont réunies.

L'été actuel a été marqué par le transfert d'Andrey Santos à Manchester United, tout comme Chelsea avait déjà vendu Noni Madueke et Kai Havertz à Arsenal, ce qui traduit la flexibilité de la direction dans le traitement des offres venant des concurrents nationaux.