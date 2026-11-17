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Le commentateur algérien Hafid Derradji a réagi à la lourde défaite de sa sélection face au Togo, en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations.

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L'Algérie a subi une lourde défaite sur la pelouse du Togo (3-0), dans un match largement dominé par les locaux, qui ont su exploiter leurs occasions et concrétiser leur supériorité par trois buts, tandis que la sélection algérienne n'a jamais trouvé le chemin des filets.

Malgré ce résultat, l'Algérie conserve la tête du groupe I avec 7 points, soit une longueur d'avance sur le Togo, deuxième avec 6 points. La Zambie occupe la troisième place avec 5 points, devant le Burundi, quatrième avec 3 points. Chaque sélection doit encore disputer deux matchs, et les deux premiers se qualifieront pour la phase finale. L'Algérie et le Togo n'ont donc pas encore validé leur billet, et la course aux deux places qualificatives reste ouverte pour les quatre équipes.

De son côté, Hafid Derradji, commentateur sur les chaînes beIN Sports, a publié une photo du staff technique de la sélection algérienne, ainsi qu'une autre affichant le score final de la rencontre, avec ce commentaire : « Mascarade !!!!!!!! »

Le film du match

Le Togo a entamé la rencontre en exerçant un pressing d'entrée et s'est montré dangereux dès la 6e minute, lorsque Kennedy Boateng s'est élevé sur un centre de Fad Sna, mais sa tête est passée au-dessus de la cage.

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Les locaux ont poursuivi leurs offensives, obligeant la sélection algérienne à contenir les vagues adverses. Le Togo avait obtenu un corner dès la 1re minute, puis Fad Sna a tenté sa chance de loin à la 9e minute, sans cadrer.

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À la 18e minute, le Togo a concrétisé son excellent début de match en ouvrant le score : Thibault Klidjé a trompé le gardien d'une frappe dans la surface, sur une passe de Djeni Dakonam, offrant l'avantage à sa sélection et mettant d'emblée l'Algérie sous pression. Les Algériens ont tenté de réagir, et Yacine Titraoui a failli égaliser à la 21e minute d'une frappe de l'extérieur de la surface, qui a frôlé le poteau.

Le Togo a été tout près de doubler la mise à la 25e minute, lorsque Klidjé s'est élevé sur un centre de Fad Sna pour placer une tête à bout portant, juste à côté.

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La rencontre a ensuite été brièvement interrompue pour une pause fraîcheur, avant que les deux équipes ne reprennent le jeu. Les locaux ont poursuivi leurs assauts et ont fini par doubler la mise à la 32e minute.

Le deuxième but est lui aussi l'œuvre de Klidjé, qui a profité d'un centre de Fad Sna pour frapper du pied droit dans les six mètres et s'offrir un doublé.

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Malgré ses tentatives, l'Algérie n'a pas réussi à réduire l'écart. Ahmed Touba a manqué une occasion à la 37e minute en reprenant de la tête un centre d'Abderrahmane Rabah consécutif à un corner, mais sa tentative est passée au-dessus et loin du poteau gauche.

À la 38e minute, le Togo a porté un troisième coup à son adversaire : Kennedy Boateng a inscrit le troisième but d'une tête à bout portant, sur un centre de Pierre Nadjombi après un coup de pied arrêté, portant le score à 3-0.

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Kevin Denkey a tenté d'ajouter un autre but à la 45e+3, mais le gardien algérien Melvin Mastil a repoussé sa frappe. Saadi Redouani avait écopé d'un carton jaune à la 45e+2, avant que l'arbitre ne siffle la fin de la première période sur un avantage de trois buts à zéro pour le Togo.

Au retour des vestiaires, la sélection algérienne a procédé à un triple changement, faisant entrer Amine Gouiri, Adil Boulbina et Souhaib Nair à la place de Monsef Bakrar, Abderrahmane Rabah et Saadi Redouani, pour tenter de modifier le visage de l'équipe et revenir dans le match. Mais ces changements n'ont pas permis de réduire l'écart, malgré quelques tentatives, la plus notable étant une frappe de Thibault Klidjé contrée par la défense à la 49e minute. Amine Gouiri a par ailleurs été touché, ce qui a entraîné un arrêt de jeu à la 51e minute.

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À la 60e minute, l'Algérie a effectué son quatrième changement avec l'entrée de Mohamed El Amine Amoura à la place de Farès Qadjimis, puis le sélectionneur du Togo a lancé Kodjo Laba en remplacement de Kevin Denkey à la 75e minute.

Entre ces changements, les locaux ont continué de menacer le but algérien. Djeni Dakonam a failli inscrire un quatrième but à la 67e minute, mais sa frappe de l'extérieur de la surface a trouvé le gardien Mastil. Kodjo Laba a lui aussi manqué une autre occasion à la 80e minute, le gardien s'étant interposé sur sa tentative dans les six mètres.

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Les dernières minutes ont été marquées par plusieurs tentatives algériennes pour sauver l'honneur. Malcolm Barcola a repoussé une frappe de Mohamed El Amine Amoura de l'extérieur de la surface à la 87e minute, avant de sauver son camp face à Hamad Abdelli à la 88e minute, sur une frappe déclenchée côté gauche des six mètres.

Une frappe d'Amoura a ensuite été contrée par la défense à la 89e minute, avant qu'Adil Boulbina ne manque une nouvelle occasion sur un corner. Le match s'est conclu sur une victoire 3-0 du Togo, qui a préservé sa cage inviolée jusqu'au coup de sifflet final, à la 90e+6.