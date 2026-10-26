L'Allemand Jens Wissing, entraîneur d'Al-Ittihad, a mis tout son poids dans la balance en alignant 8 joueurs étrangers dans le onze de départ avec lequel il abordera le match contre son hôte, le club ouzbek de Neftchi Fergana, en ouverture de la troisième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite, ce lundi soir.

Pour garder les cages, Wissing a choisi le Serbe Predrag Rajković, devant lequel il a aligné le Portugais Danilo Pereira et Saad Al-Moussa, aux postes de latéraux Mohannad Al-Shanqiti et Fares Abedi, au milieu le Colombien Richard Ríos, le Sénégalais Dion Lopy et l'Algérien Houssem Aouar, et en pointe les Néerlandais Wijnaldum et Steven Bergwijn, ainsi que le Nigérian George Ilenikhena.

Wissing a écarté Ahmed Al-Ghamdi et Mukhtar Ali, qui étaient titulaires lors du dernier match de l'équipe face à Al-Diriyah, dans le cadre de la 11e journée du championnat saoudien Roshn, remporté 2-0.

Al-Ittihad cherche à décrocher sa première victoire dans la compétition continentale pour le groupe Ouest, après avoir concédé un match nul 1-1 face à Al-Shamal du Qatar, avant de s'incliner sur son terrain et devant son public face à Shabab Al-Ahli des Émirats 2-1.

De son côté, Neftchi occupe la septième place avec trois points, obtenus grâce à sa victoire contre Al-Quwa Al-Jawiya d'Irak, avant de s'incliner face à Al-Nassr d'Arabie saoudite 3-1.

Cette confrontation revêt une importance doublée pour Al-Ittihad, qui a besoin de rectifier son parcours continental et d'éviter un nouveau faux pas susceptible de compliquer ses calculs dans la course à la qualification, tandis qu'une victoire offrirait à Neftchi Fergana l'occasion de renforcer son capital de points et de progresser au classement.