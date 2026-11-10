Le club du Zamalek a publié un communiqué officiel ce mardi au sujet du dossier de la société de football, dévoilant la réalité des offres soumises au club concernant cette société, ainsi que la position du conseil d'administration sur les projets de développement durant la période à venir, dans un contexte de polémique entourant ce dossier.

Le sujet de la société de football a suscité une vive polémique parmi de nombreux supporters du club ces derniers temps, notamment face aux interrogations relatives à l'avenir de la société et à la réalité d'une éventuelle intention de la vendre ou d'en céder une partie, ce qui a poussé la direction du club à clarifier sa position et à répondre aux questions des supporters à travers un communiqué officiel.

Texte du communiqué du Zamalek :

Aux grands supporters du Zamalek, aux membres de son assemblée générale et à tous ceux qui portent cette entité dans leur cœur.

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Le conseil d'administration a écouté avec attention les avis et les interrogations des supporters du club au sujet de la société de football. Nous saluons leur sincère attachement au Zamalek et affirmons qu'ils ont le droit de connaître la vérité et d'obtenir des réponses claires.

Tout d'abord, il n'y a aucune vente du club du Zamalek ni aucune vente de la société de football. L'objectif est plutôt d'augmenter le capital de la société afin de la développer et de renforcer sa capacité à être compétitive.

Soucieuse de transparence envers tous ceux qui appartiennent au club, la direction tient à éclaircir plusieurs points de la plus haute importance.

Premièrement : la réalité des offres

Le club a reçu un certain nombre d'offres. Certaines ont été examinées et les autres sont en cours d'étude, avec une ouverture à toutes les bonnes offres, tout en soulignant qu'aucun contrat ni accord n'a été signé, et que cela ne se fera que dans le respect des principes fondamentaux du club et de ses droits.

Deuxièmement : l'intérêt du Zamalek, seul critère

Nous partageons l'avis de nos supporters selon lequel la séparation de l'activité sportive de l'activité sociale et le développement de la société de football constituent une nécessité pour la stabilité du club et la maximisation de ses ressources, compte tenu des charges accumulées. Mais nécessité ne signifie pas précipitation, et nous affirmons qu'aucune décision ne sera prise avant l'achèvement des études et des garanties nécessaires. L'intérêt du Zamalek restera le seul critère.

Troisièmement : nos engagements et nos garanties

Nous nous engageons à travailler selon les plus hauts standards de transparence et d'intégrité, à travers ce qui suit :

Des états financiers indépendants : l'élaboration d'états financiers conformes par un cabinet de conseil financier agréé par les autorités compétentes, le traitement des observations d'audit, ainsi que l'inventaire et l'enregistrement de tous les actifs.

Une étude de faisabilité : l'élaboration d'une étude de faisabilité économique complète pour un investissement à long terme.

La séparation des activités : la définition claire des droits, des actifs et des obligations qui seront transférés à la société de football.

Le respect de la loi et de la justice égyptiennes : la soumission de tous les contrats à la loi égyptienne et la compétence de la justice égyptienne pour tout litige, sans conditions contraires à l'ordre public. Le club affirme qu'il n'acceptera pas l'inscription d'une clause prévoyant le recours à l'arbitrage international en cas de litige.

Un investisseur qui construit et ne spécule pas : nous visons un investissement à long terme qui contribue à bâtir une équipe forte et à développer le système du football, et non un simple achat et vente de joueurs.

Une gestion liée aux résultats : tout droit de gestion accordé à l'investisseur est lié à des indicateurs de performance précis et consignés dans le contrat, et déchoit en cas de non-réalisation.

La pluralité des investisseurs : la répartition de la part d'investissement entre plusieurs parties selon l'intérêt du club, à condition que la part d'aucun investisseur ne dépasse celle du club.

L'introduction publique auprès du public : nous accueillons favorablement la mise en vente de parts de la société auprès du public par le biais d'une offre publique de souscription, ce qui fait partie de nos priorités dans la limite de ce que la loi autorise.

Quatrièmement : les approbations et le contrôle

Les procédures d'augmentation du capital de la société de football ne seront menées à terme qu'après l'obtention de l'approbation de l'assemblée générale, du ministère de la Jeunesse et des Sports et des autorités compétentes, chacun dans les limites de ses attributions. Nous affirmons que toutes les étapes et procédures se dérouleront avec l'approbation et sous la supervision directe des organes de contrôle compétents, de manière à en garantir la régularité et à protéger les droits du club.

Cinquièmement : les clauses réservées et le droit de veto du Zamalek

Il existe des décisions fondamentales qui demeurent réservées au club du Zamalek, et que les partenaires du club ne peuvent prendre, quelle que soit la majorité ou la proportion des voix. Elles comprennent :

1- Ne pas modifier ou vendre le nom du Zamalek, son emblème, ses couleurs, sa tenue ou sa marque commerciale.

2- Ne pas fusionner le club du Zamalek avec un autre club, et ne pas déplacer le siège principal du club.

3- Ne pas vendre ni hypothéquer les actifs du club, y compris les terrains et les installations.

4- Ne pas réduire la part du club, ni modifier les statuts ou le capital d'une manière portant atteinte à ses droits.

5- Ne pas faire entrer de nouveaux actionnaires ni transférer d'actions sans l'approbation du club, celui-ci conservant un droit de préemption.

6- Ne pas vendre, dissoudre, liquider ou fusionner la société, ni accorder de prêts et de garanties importants sans l'approbation du club.

7- Ne pas effectuer de transactions entre la société et les investisseurs ou les sociétés qui leur sont affiliées sans l'approbation du club.

8- Ne prendre aucune mesure portant atteinte à l'identité du club, à ses supporters ou à son histoire, ou contraire à la loi du sport et aux règlements de la fédération de football.

Nous affirmons de manière catégorique que ces clauses sont protégées contre toute modification ou contournement par quelque mécanisme de vote que ce soit, et qu'il n'est pas permis d'y porter atteinte.

Le club conserve le droit d'exercer un contrôle total sur les registres de la société à tout moment, ainsi que le droit de résilier le contrat et de récupérer l'intégralité de ses droits en cas de manquement de l'investisseur à ses obligations.

Sixièmement : la transparence et le dialogue

Le club du Zamalek accueille favorablement les offres et les propositions sérieuses, et s'engage à la transparence, à la divulgation des informations et des évolutions relatives à ce dossier, à informer les membres de l'assemblée générale et les supporters du club des détails nécessaires, et à répondre à leurs interrogations en toute clarté.

Nous affirmons que le Zamalek est plus grand que toutes les crises, et que son identité, son histoire, ses supporters et son intérêt supérieur resteront au-dessus de toute considération.

Nous faisons confiance au discernement de nos supporters et des membres de notre assemblée générale, et nous appelons chacun à s'informer auprès des sources officielles du club.