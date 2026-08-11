8 chambres, 6 salles de bain et un cinéma : Mohamed Salah va vivre comme un roi dans un palais en Turquie

Les médias turcs ont révélé la luxueuse demeure dans laquelle s'apprête à résider la star égyptienne Mohamed Salah à Trabzon, après son transfert dans les rangs de Trabzonspor. Le joueur a choisi une villa somptueuse dans le quartier de Yalıncak pour en faire sa résidence avec sa famille.

Le site turc Haberler a indiqué que Salah a été séduit par cette villa, dont la superficie totale du terrain s'élève à environ 975 mètres carrés, précisant qu'elle comporte de nombreux équipements de luxe, parmi lesquels une piscine intérieure, un sauna, une salle de sport et une salle de cinéma, en plus d'un système domotique sophistiqué.

La demeure dans laquelle Salah résidera avec sa famille est désormais connue, après que le joueur égyptien avait séjourné, durant les premiers jours suivant son arrivée à Trabzon, dans une suite royale d'un hôtel, avant de s'installer dans sa résidence permanente.

8 chambres et 6 salles de bains

Selon les détails publiés par le site turc, la villa comprend un grand nombre de pièces et d'installations, sa conception se répartissant sur plusieurs étages.

Le rez-de-chaussée dispose d'une surface utile de 120 mètres carrés, comprenant la cuisine, le salon, une chambre d'amis et une salle de bains, en plus d'une terrasse d'une superficie de 45 mètres carrés.

Quant au premier étage, sa superficie s'élève également à 120 mètres carrés, et il comprend 3 chambres et 3 salles de bains, ainsi qu'une suite principale dotée d'une salle de bains et d'un dressing, en plus d'une buanderie.

Piscine et salle de sport

L'étage jardin, d'une superficie de 230 mètres carrés, comprend un ensemble d'installations luxueuses, notamment une piscine intérieure, un sauna, une salle de sport et un jardin d'hiver.

Cet étage comporte également un bureau, un salon et une cuisine, un débarras, un local de rangement et une pièce technique.

Les équipements de loisirs ne s'arrêtent pas là, puisque l'étage du toit-terrasse, d'une superficie de 35 mètres carrés, comprend une salle de cinéma et un espace dédié au rangement.

Une demeure équipée des technologies les plus récentes

La superficie du jardin avant de la villa s'élève à 270 mètres carrés, tandis que celle du jardin inférieur atteint 485 mètres carrés.

La villa comprend également une piscine privée, un espace pour faire du feu, une cuisine dédiée au jardin, une zone de douche, un jardin de loisirs, en plus d'un espace réservé aux jeux d'enfants.

La demeure comporte aussi un système intelligent permettant de contrôler ses différentes parties, un système d'enceintes, des caméras de surveillance et de sécurité, un système de contrôle centralisé, ainsi qu'un système de chauffage au gaz naturel, une chaudière et un chauffage au sol.

La famille de Mohamed Salah devrait le rejoindre à Trabzon au cours de la période à venir, pour s'installer dans la demeure que la star égyptienne a choisie afin d'en faire sa résidence durant sa nouvelle expérience avec Trabzonspor.

Avec de telles caractéristiques, il semble que Salah ne se contentera pas d'une vie de star sur le terrain, mais vivra aussi en dehors du rectangle vert dans une demeure à la hauteur de son statut, qui lui offrira une grande part d'intimité et de luxe durant son séjour en Turquie.