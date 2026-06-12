75 %… Un contraste saisissant oppose la Coupe du monde 2022 à l’ouverture de l’édition 2026

Le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 a offert un contraste saisissant avec la dernière édition, puisque l’arbitre a distribué pas moins de trois cartons rouges en 90 minutes.

Jeudi soir, lors de la rencontre remportée 2-0 par le Mexique, pays hôte, face à l’Afrique du Sud, l’arbitre brésilien Wiltons Sampaio a exclu deux joueurs sud-africains et un Mexicain.

L’arbitre brésilien a d’abord expulsé le Sud-Africain Sifilo Sitolo à la 50^e minute, avant que les dernières minutes ne soient marquées par deux nouveaux cartons rouges : celui de Thimba Zwane, joueur des « Boys », à la 84^e, puis celui du Mexicain César Montes dans le temps additionnel (90^e+2).

C’est la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde qu’un match d’ouverture donne lieu à trois expulsions.

À titre de comparaison, l’édition 2022 au Qatar n’avait vu que quatre expulsions au total en 64 matchs.

En d’autres termes, la rencontre Mexique-Afrique du Sud a concentré à elle seule 75 % du total des expulsions de toute la précédente édition.

Au Qatar, les quatre exclusions avaient sanctionné le Gallois Wayne Hennessey (face à l’Iran), le Camerounais Vincent Aboubakar (face au Brésil), le Néerlandais Denzel Dumfries (face à l’Argentine) et le Marocain Walid Khadira (face au Portugal).